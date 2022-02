Luis Novaresio salió al cruce del irónico mensaje que le lanzó Nancy Dupláa en las redes

Luego de su inesperada salida de América TV, el periodista Luis Novaresio apareció este lunes en la pantalla de LN+, para sorpresa de muchos. El periodista conducirá un programa en la señal a partir del próximo miércoles. A esta noticia reaccionó Nancy Dupláa en Twitter, lanzando un polémico comentario sobre Novaresio, a lo que el periodista contestó redoblando la apuesta.

El periodista anunció desde los estudios de LN+ que se sumará a la señal a partir del próximo miércoles 23 de febrero, con un programa de 10 a 13 horas. Ante esta novedad, Nancy Dupláa citó un tweet que mostraba a Novaresio en su presentación en LN+ y escribió “Surprise” (sorpresa).

Nancy Dupláa hizo un comentario sugerente sobre la vuelta a la tele de Luis Novaresio en LN+

Al ver la reacción sugerente de la pareja de Pablo Echarri, el periodista respondió con todo, sin guardarse nada. “Estoy tan honrado de tu atención a mi trabajo, Nancy. Hace dos años proponías no ver Animales -re parecido a la censura- y ahora esto. Mi admiración desde tu época de El vestidor. Salute”, afirmó, enojado. Por parte de Nancy no hubo respuesta, hasta ahora, del fuerte comentario que le dejó Luis.

Luis Novaresio le respondió a Nancy Dupláa, subiendo la tensión

Los antecedentes de Novaresio vs Dupláa

Este conflicto viene de larga data, no es la primera vez que se cruzan ambos en las redes. En marzo de 2020, Dupláa comentó el slogan que Animales Sueltos dispuso para promocionar su vuelta a la pantalla de la mano de Luis Novaresio. “Tenés muchas preguntas, encontrá muchas respuestas”, decía el slogan del programa.

A lo que la actriz respondió en Twitter sin medirse. “Acá vamos a encontrar las respuestas!??”. Después de unos minutos, el periodista le contestó: “Así es Nancy. Algunas respuestas habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde”. La disputa terminó con un comentario fuerte de Dupláa: “Somos pocos y nos conocemos mucho ya!”.

Novaresio no se quedó callado y subió la tensión al otro día en su programa en La Red. “Me declaro fan de Nancy Dupláa, yo creo que es nuestra Tita Merello moderna. Me sorprende porque yo me he cansado de invitarla a ella y a Pablo Echarri a que vengan a la entrevista y nunca han aceptado”.

También en marzo, pero de 2021, la actriz y el periodista tuvieron un cruce por polémica que había despertado la vacunación contra el Covid-19 del Indio Solari, a quien acusaron de ser VIP.

“Todos estamos del lado de la vacuna”, escribió Luis Novaresio. “Del lado que lleguó sin privilegios y pronto explicando los motivos. No del lado de los provocadores que abusan de su función pública para maltratar, insultar, discriminar y agrietar”, sentenció el periodista. Rápidamente contestó Nancy Dupláa: “Zzzzzzzzzz”. Al paso de unos minutos, la actriz decidió borrar su mensaje.