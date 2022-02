¡Pasen y vean! Ivana Nadal liquida todas sus cosas por Instagram: vende un playmovil en 10 mil

La noticia de que Ivana Nadal quería emprender viaje y abrir sus alas es conocida por todos desde hace tiempo. En una etapa de su vida donde se encuentra conectando consigo misma, la morocha decidió vender su departamento de Olivos y comenzar su 2022 instalándose en el exterior.

La actriz contó en su momento que tenía planes de irse y quería vender todos sus bienes materiales, ya que no quería que haya nada que la “atara” a compromisos de pagos, mantenimiento o retorno.

Reapareció Ivana Nadal con nuevo look

Ahora, en las historias de Instagram, Nadal hizo una serie de publicaciones donde puso a la venta muebles, ropa, adornos, hasta elementos pequeños entre los que podemos observar una parejita de playmovil a 10 mil pesos.

Ivana Nadal

Además, la actriz armó un combo mexicano de entre sus pertenencias que ha decidido vender.

Ivana Nadal

Por otra parte, en otras imágenes fue detallando algunos grupos de prendas y demás muebles con sus precios correspondientes.

Ivana Nadal

Ivana Nadal

Ivana Nadal

¿De qué vive Ivana Nadal?

A principios de agosto, la influencer tuvo un encuentro de idas y vueltas de preguntas con sus seguidores. Fue en aquel entonces que uno de ellos le preguntó “ ¿De qué vivis?”. Y lejos de tomarlo a mal, la morocha contestó: “Vivo del amor, vivo del aire que respiro, vivo del Sol que sale todos los días, vivo de estar agradecida, vivo de ser consciente de la abundancia que soy, probalo”.

Recientemente la modelo retomó aquella conversación y grabó un video en sus historias de Instagram: “Para los que siguen con la duda: ‘¿De qué carajo vive Ivana?’. Bueno, la verdad es que no lo contestaba puntualmente porque me parecía obvio”. Luego agregó: “Trabajo con mis redes sociales”.

La influencer tuvo que regresar debido a que su visa fue revocada.

“Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad; antes era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un modelo o una modelo; en este caso sería yo”, compartió con sus seguidores.

“Ahora, como existe el tema de Instagram, es mucho más fácil vincular un producto a una persona o a un personaje, entonces directamente nos contactan a nosotros”, explicó.

“Muchas veces se da un servicio a cambio de esa publicidad y otras veces se da dinero”, contó y después le habló directamente a los que la critican diariamente: “Si no quieren mi bienestar, les conviene no seguirme, no comentarme, no mandar mis historias, porque en realidad solamente me están beneficiando”.