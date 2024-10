Luis Novaresio incomodó a Robertito Funes al indagar sobre su sexualidad y no se lo perdonaron: “Basura...”

Luis Novaresio entrevistó hace unos días atrás a Robertito Funes Ugarte para LN+ y un momento particular de la nota se viralizó en las últimas horas. El periodista quiso indagar sobre la vida privada del presentador de televisión, pero esto incomodó a su entrevistado y en redes no se lo perdonaron.

Robertito aceptó un mano a mano con Novaresio en el que hicieron un repaso por su vida en Mendoza, su carrera en los medios, la que fue en ascenso en los últimos años y hasta hablaron de política.

Si bien el periodista respondió a cada una de las preguntas que le hizo Luis Novaresio, hasta las más incómodas, una en particular prefirió no contestar y fue cuando el conductor quiso ahondar sobre su sexualidad.

Desde que Robertito es parte de los medios, nunca habló públicamente de su vida privada, más precisamente sobre sus romances, ya que esto siempre lo dejó en el plano de su intimidad.

Fue por eso que sorprendió cuando el periodista le preguntó: “¿Cuánto te preocupaba o no el hecho de ser gay y laburar en los medios?”. En ese momento la nota cambió de tono, teniendo en cuenta que en el rostro y en el tono de voz del entrevistado se notó cierta incomodidad.

“Mirá qué pregunta que me hacés Luis ¿hay que hablar de eso? Yo nunca dije nada, pasemos a la siguiente pregunta. No hay que hablar de la vida de uno...”, reaccionó el periodista y decidió no contestar a la pregunta de su colega, por lo que el periodista de LN+ debió cambiar el rumbo de la nota y regresó a la carrera artística de Robertito.

Repudiaron en redes la pregunta de Luis Novaresio a Robertito Funes

En las redes se viralizó un fragmento de la entrevista de Luis Novaresio a Robertito Funes Ugarte, de solo 20 segundos, del momento en el que le pregunta sobre su sexualidad y da por sentado que el periodista es gay como él, quien desde hace años lo tiene asumido públicamente y hasta presentó a su marido en los medios y en redes.

“NO puedo CREER lo BASURA que tenes que SER para HACER ESTO”, comentó Yanina Latorre al respecto. “Robertito Funes Ugarte, siempre me pareció un payaso, tipo cómico que todo programa de TV tiene que tener, no es necesario ser físico nuclear para darse cuenta que el muchacho es gay, ahora él jamás lo expuso, que necesidad tiene Novaresio siempre de meterse en su sexualidad?”, escribió otro usuario.

“Luis Novaresio cree que porque es GAY puede SACAR DEL CLOSET a TODOS”, fue otro de los mensajes que dejaron en X (ex Twitter) en contra de la pregunta del conductor, que incomodó a su colega.

