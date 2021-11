Mica Viciconte filmó el momento en que le hacían una ecografía y los latidos de su hijo colmaron de amor las redes

Esta semana, “Masterchef Celebrity 3″ se llenó de emoción y ternura con el anuncio de embarazo que Mica Viciconte hizo entre lágrimas. La participante y Fabián Cubero están en la dulce espera de Luca, su primer hijo juntos que llegará al mundo en cinco meses, aproximadamente.

Desde ese momento, las cuentas de Instagram de los papás felices empezaron a tener contenido relacionado a su bebé y hasta lanzaron el propio perfil del niño en camino. Sí, Luca Cubero tiene su propio Instagram y desde allí, se compartió un video del momento familiar más tierno.

Mica y Poroto publicaron con los casi 58 mil seguidores que ya tiene el bebé la filmación de lo que fue la última ecografía que debieron realizar. “Un poquito de la eco de hoy”, escribieron junto a las imágenes donde se ve a la flamante mamá recostada sobre una camilla con su pancita al aire.

Las hijas de Fabián Cubero, felices con el embarazo de Mica Viciconte.

Ella mira la pantalla en la que aparece su hijo mientras que la ecografista le detalla: “Esta es la cabecita, acá está el cuerpo y ahora voy a escuchar el latido y la frecuencia”.

Y la emoción real llegó casi al final de la grabación cuando se escucha el corazoncito del bebé latiendo bien fuerte.

“Un estudio no había salido bien”, el susto de Mica Viciconte y Fabián Cubero al enterarse del embarazo

Mica Viciconte estuvo en un móvil en vivo con Vero Lozano en su programa de Telefé y reveló que su embarazo fue sorpresivo por un particular motivo médico.

“¿Por qué lo mandaste a comprar los test, tenías sospechas?”, preguntó la conductora de “Cortá por Lozano”.

Y la participante de “Masterchef Celebrity 3″ reveló: “Sí, había esperado muchos días, le había preguntado a la obstetra y no quería que me ilusione porque algún estudio no había salido muy bien y era probable que costara pero por arte de magia se dio todo, así que fue medio sorpresivo también. Yo hice toda la tarea, me hice muchos estudios porque sentía que había algo que no estaba tan bien, lo presentía”.

“Cuando lo vi me deprimí”, dijo haciendo referencia al test negativo y agregó: “Entonces saqué un pasaje a las Cataratas y le dije ‘Fabi este finde nos vamos’ y bueno, una copita de vino, disfrutar y se dio. Pasamos unos días y no me venía”.