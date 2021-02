Luego del anuncio de la candidatura de Cinthia Fernández, Martín Baclini salió a bancar a su ex

Este lunes se conoció la noticia de las serias intenciones de Cinthia Fernández a ocupar una banca en la legislatura de Buenos Aires.

La panelista de “LAM” (El Trece) dijo: “Voy a ser candidata a diputada provincial por Buenos Aires este año”, afirmó y aclaró que será a través del mismo partido que llevó a Amalia Granata en su boleta.

En cuanto a sus ideas la ex participante del Cantando comentó: “Me dieron muchísimas libertades y me dijeron que puedo seguir trabajando en televisión. En mi caso, me quiero abocar a las cuestiones de familia, más que nada al tema de la Ley de Adopción y demás”, dijo convencida.

Luego del anuncio de los nuevos proyectos de Fernández, el portal Ciudad.com se comunicó con Martín Baclini , ex de la mediática para conocer su opinión al respecto.

“En su momento lo hablamos y me parece excelente, es trabajadora, honesta, inteligente... Además, se está capacitando y eso habla bien de ella”, comenzó diciendo el empresario.

Luego agregó: “Yo la apoyé desde el primer minuto que me contó y, en caso de que esto avance la votaría porque ella tiene mucho que aportar”, concluyó el rosarino.