Lola Latorre habló tras su posible desvinculación del “Cantando”

La familia Latorre sigue en el ojo de la tormenta. Tras el alta médica de Diego Latorre por coronavirus, Lola Latorre fue a buscar a una amiga a una fiesta clandestina y podría quedar fuera del “Cantando”. El gesto que tuvo, le costó también la toma de datos y una investigación judicial.

Tras ser señalada de haber estado en ese evento, habló Yanina Latorre y Fernando Burlando, su abogado. La defendieron de todas las acusaciones pero la palabra más importante se escuchó recién esta mañana. La misma modelo aclaró lo sucedido el viernes por la noche.

“Lo que pasó es que yo estaba acá en mi casa en Pilar, con dos amigas, afuera que está permitido. Fue el viernes esta fiesta, quiero aclarar primero no el sábado como dijeron, y nos llamó una amiga nuestra que había asistido. Mercedes queda cerca de mi casa, a 50 minutos, fuimos a buscarla, de inconsciente me subí al auto y ni le avise a mamá. Nunca pensé que se iba a armar todo este quilombo; llegué al lugar, me apersoné en la casa, tuve que dar mis datos, en ningún momento esquivé eso”, dijo Lola en “Los ángeles de la mañana”.

Las angelitas aseguraban que oficiales de la policía indicaron que la fiesta sí se hizo y uno de ellos aseguró que la joven estaba; cuestión que la morocha desmintió: "No se llegó a hacer, mi amiga me contó que no hubo música. De hecho, hay muchos videos que están circulando que no son de esta fiesta. Yo llegué muy temprano a buscarla, fui a la 1:30 ahí y ya estaba la policía, no había gente bailando, ni hubo música, nada. Si bien era una organización para hacer una fiesta clandestina, nunca pasó. Llegué al campo, pase por una tranquera que estaba abierta, me encuentro con 12 camionetas de patrulleros, me quedé en el auto, busqué a mi amiga y nos dijeron que la única manera de salir de la casa era dar los datos y los di como todas las personas que estaban ahí ".

Al escuchar la versión de Latorre, Ángel de Brito lanzó: “No entiendo porque lo hiciste Lola”. A lo que ella contestó: “Mirá, una persona de 19 años que va a una fiesta clandestina, no va a llamar a su mamá y decirle ' mamá venime a buscar'. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, por más que no esté bien. Ella estaba sin auto y yo entré con el mío a buscarla y ayudarla. No pensé en las consecuencias. Solo me solidaricé con mi amiga”.

Y en su casa familiar, también se armó revuelo: “Les pedí disculpas a mis papás que los metí en este quilombo. Obvio me cagaron a pedos, yo a parte ni siquiera le dije a mamá. Me fui de mi casa y era de madrugada. Lo hice de inconsciente, de boluda, busqué a la gente, me vine a mi casa y me tiré a dormir. Nunca pensé que iba a pasar todo esto”

En cuanto al “Cantando”, el conductor comentó que estaban evaluando dejarla afuera. Y La modelo expresó: “Yo me muero si me quedo sin cantar, es mi trabajo, la paso súper bien y nunca fue mi intención ir a la fiesta, la voy a pelear”.