Lizy Tagliani posó en la pileta con un traje de baño muy osado: “En tu cara Sol Pérez”

Siempre provocativa y con buen humor Lizy Tagliani irrumpió en la siesta del fin de semana al compartir una provocativa foto desde su cuenta de Instagram.

Activa en televisión y recorriendo el país junto a Marley en “Por el Mundo” (El Trece) la conductora jugó como es su costumbre y posando de espalda con una malla negra colaless escribió: “En tu cara Sol Pérez ja ja ja. Atentos con este cuerpo porque el finde que viene Por el mundo (sale) desde la costa”, comentó Lizy desde la pileta de su casa y parodiando los posteos de la conductora de Canal 26.

Como era de esperar, la publicación ganó más de 254 mil “likes” y mensajes como: “Que inseguridad en ese barrio...t afanaron la cintura jajaj tkm”, “Diosa”, “Vamossssssss”, “Amo su transparencia y humildad”, “Tiembla Sol Pérez”, entre otros.

Pero no sólo la cola de Tagliani llamó la atención de los followers, sino que muchos advirtieron que la amiga de Marley tiene un tatuaje en una de sus nalgas: “¿Tenes un tatuaje?”, le preguntó un fan a lo que Lizy contestó: “Sí, me lo quiero arreglar pero me da vergüenza”. Ante esta respuesta nuevamente los mensajes comenzaron a llegar dando aliento a la mediática y dejando el temor de lado.