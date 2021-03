Las respuestas a el cruce de Piñón Fijo con el diputado Fernando Iglesias

A pesar de que los usuarios están habituados a enfrentamientos por redes, como las eternas peleas de Pablo Echarri y los escraches de El Dipy Álvarez , nadie se habría esperado jamás el cruce del que se hizo protagonista Piñón Fijo. Fue cuando el diputado Fernando Iglesias usó el nombre del payaso para referirse a los dichos de Ofelia Fernández.

Al ver su nombre involucrado, el cordobés no dudó en meterse , dejando en evidencia al político. “La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía TW. Háblenme de payasadas”, escribió refiriéndose a breve informe de gestión 2020 del político que resumía: “7 proyectos de ley - 39 proyectos generales- 152 acompañamientos 18 sesiones - 77 votaciones - 66 reuniones de comisión 4 reuniones presidiendo la Comisión del Mercosur 5 denuncias penales - 2 denuncias internacionales”.

Picante, Iglesias arrobó el comentario y escribió: “Aguante la Payasa Filomena”. Se refiere a una payasa interpretada por Nina Lenze de la agrupación infantil “Vuelta Canela”, que incluso participó en la conferencia de prensa que en agosto de 2020 dio el Ministerio de Salud, informando sobre el avance del coronavirus.

La respuesta de Piñón Fijo y la de sus seguidores

El ídolo infantil entonces quiso terminar este hilo de indirectas con un “chiste malo”: “Bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos! Pero ya que estamos... se ve que su pasado en el voley lo tiene muy atado a las redes! (Chiste malo, aclaré)”.

De inmediato surgieron los miles de comentarios de los usuarios de Twitter que habían estado al tanto de lo uqe iba pasando entre las dos figuras. Algunos en contra hablaban de un ataque a sus recuerdos: “Decime por favor que no apoyás este gobierno de chorros y delincuentes. Por favor Piñón, no me arruines los recuerdos escuchando tus canciones con mis hijas”, “Que un payaso K te ataque ya es el colmo” y “No escucho tu lamento por la pobreza. En otras ocasiones sí te pronunciaste. Qué pena”.

Mientras otros a favor decían algo por el estilo de “Desde los 7 años que amo a piñon, tengo 25. Pensé que se me iba a pasar. Pero resulta que ahora lo amo más”.

A pesar de que el payaso nunca se ha declarado públicamente, en 2019 si tuvo duras críticas al gobierno de Mauricio Macri: “Presidente, cuando sienta que la desigualdad abruma, por las decisiones difíciles, por los egoísmos parciales, trate de ser humano. Trate de mirarse al espejo buscar y rebuscar dónde está el bien común. No permita que los poderes lo obliguen a tomar decisiones prolijas en los papeles y lapidarias en las realidades”.