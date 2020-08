Lanata durísimo con Canosa: “ Si ese nene se murió por tomar dióxido de cloro va a ser imbancable para vos”

Jorge Lanata habló del caso del nene de cinco años que habría fallecido tras ingerir dióxido de cloro en Neuquén. El periodista le dedicó unas palabras a su colega Vivían Canoso, quien hace algunos días instó al consumo de esta sustancia.

En su programa Nada Personal, la conductora dijo que estaba tomando ese químico para “prevenir el contagio de coronavirus”. Tras los dichos de Canosa ya habrían fallecido dos personas por beber el líquido.

Luego de que se conociera la noticia del niño de cinco años fallecido este fin de semana, Lanata se refirió al tema en PPT Box.

“La otra vez cuando pasamos esto, yo pensé que era irresponsable lo que hiciste, Viviana. No está bien. Más allá de que eso no hubiera tenido ningún efecto, todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas”, dijo.

“Yo rezo para que se haya muerto de otra cosa, porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro, cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo, pero lo tomo’”, agregó.