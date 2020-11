El diputado salteño Martín Grande (PRO) generó polémica esta mañana durante la sesión especial de la Cámara de Diputados cuando le solicitó al Gobierno Nacional que realice investigaciones científicas sobre el Dióxido de cloro para determinar su posible utilización antes que colocarse las vacunas que estarán disponibles próximamente.

Según el diputado, las vacunas no son buenas y afirma que son de dudosa efectividad: “Solicitamos junto con otros compañeros diputados, que el Gobierno realice investigaciones científicas sobre el Dióxido de cloro para determinar su posible utilización, antes que nos obliguen a vacunarnos con vacunas de dudosa efectividad”, escribió Grande en su cuenta de Twitter.

El posteo va acompañado de un video de la sesión en cuestión y se observa como el diputado confiesa su ingesta de esta sustancia: “somos muchos los diputados que consumidos dióxido de cloro para facilitar nuestra tarea y no contagiarnos del bicho de porquería ese", afirma Grande.

Además dejó muy en claro que el día en el que este disponible la vacuna él no se la pondrá: “yo no me la voy a poner, le anticipo señor presidente”, afirmó durante su discurso.