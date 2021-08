La Voz Argentina: Mau y Ricky se sintieron identificados con Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, y la eligieron

Continúan las batallas en La Voz Argentina y Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, fue la elegida de Mau y Ricky para que continúe en el programa. La joven recibió el apoyo no solo de sus coaches sino también de Ricardo Montaner, quienes resaltaron que ella sigue en el certamen por su talento y no por “ser la hija de...”.

“Quiero resaltar algo. Bianca está asumiendo una responsabilidad de empezar desde abajo y probarle a la gente que ella no es hija de... sino que tiene su propio talento que le pertenece y que nació con ella. Ese reto para un artista que tiene un papá que tiene una carrera es muy complicado agarrarlo”, comentó Ricardo Montaner.

Y lo comparó con lo que les pasa a sus hijos Mau, Ricky y Evaluna desde que se lanzaron como cantantes. “Lo he vivido con mis hijos. Les ha costado muchos años probar que no son hijos de... sino que se han ganado por sus propios méritos lo que tienen”, dijo.

Bianca Cherutti continúa en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Eso de ser hijo de alguien tan conocido, tu padre y nuestro padre, es jodido ¿no? Porque no importa cuántos años lleves en esto, te van a seguir diciendo ‘la hija de’”, comentó diciendo Ricky Montaner en su devolución.

“Aún así después de 15 años, de discos de diamantes, de platino, de llenar conciertos... te lo van a seguir diciendo que estás aquí sentada en la silla roja porque tu papá hizo una llamada de teléfono”, comentó el mayor de los Montaner sobre su experiencia y la de sus hermanos en el ambiente de la música y sobre su presencia en el programa, la que también fue muy cuestionada.

“Esa vaina no es así. Llegar al corazón de la gente no tiene atajos. A la gente le gusta tu música o no”, cerró Ricky y luego comunicó que la joven era la elegida por é y por su hermano para continuar en el equipo.