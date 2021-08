La Voz Argentina: Ricardo Montaner justificó que su familia es como una secta

Este domingo, en La Voz Argentina, Ricardo Montaner se refirió a los tatuajes que comparte con su familia y de la referencia que hicieron muchos sobre la posible secta que conformaría el clan. Ante esto, Lali Espósito hizo un desopilante comentario sobre el tema que generó la risa de todos.

En dicha emisión, las participantes Victoria y Jacinta, del Team Montaner, se enfrentaron en las batallas. Antes de que su padre diera su veredicto, Ricky Montaner remarcó el estilo de rockstar que posee Jacinta -la llamada Calu Rivero de La Voz Argentina- con su vestuario, maquillaje y tatuajes. “Me relaciono mucho con eso porque a mí el cuerpo material me aburre, por eso me tiño, me pinto. Y a veces mis padres no entienden y me preguntan ¿por qué te quieren hacer más tatuajes? Literalmente me gusta, me aburre verme sin eso”, comentó ante la participante, su padre y el resto de los coaches.

Ricardo Montaner Captura video. YouTube

Ante eso, el intérprete de Castillo Azul y Me va a extrañar, remarcó: “Cuando te los quieras quitar va a ser el tema”. Rápidamente, Lali avaló a Ricky y dijo:“Eso piensan los padres, que te los vas a querer quitar, pues no”.

Mientras Ricky continuaba con su devolución a Jacinta, Marley, conductor del programa, remarcó la sonrisa de Ricardo Montaner al escuchar a su hijo. Entonces, el integrante de Mau y Ricky lanzó: “Y él se ríe pero tiene como tres o cuatro tatuajes”, remató señalando a su papá.

“Tengo dos″, refutó Ricardo antes de mostrar el sutil diseño que tiene en la muñeca y que lo une a toda su familia, incluida Steffi Roittman: “Why”.

Eso lo hizo recordar rápidamente que “El otro día escuché en la tele que dijeron que nos habíamos tatuado todos porque estábamos marcados porque somos una ‘secta’”, contó Ricardo generando las risas de todos en el estudio.

“Era como una pregunta, un examen, cinco preguntas para ver si era una secta. Yo estaba escuchando la vaina y decía: ‘prácticamente todas’”, tiro riéndose de la situación y restándole importancia. “De todas (las preguntas) cumplimos los requisitos”, agrego Ricardo Montaner. “La Secta Montaner”, sumó Mau Montaner haciendo que las redes explotaran con los comentarios.

En diciembre de 2020, los integrantes de la familia Montaner decidieron mostrar su unión y la filosofía de vida que comparten y se tatuaron la palabra “why” (¿Por qué?). En ese momento, contaron que para ellos era la pregunta que se hacen todos los días para darle sentido a sus acciones. Evaluna, Camilo, Mau y su esposa Sara Escobar, Ricky y Stefi Roittman, Ricardo Montaner y otros integrantes, se tatuaron.

Cuando llegó el turno de Lali de hacer su devolución, lanzó un comentario que hizo reír a todos cuando Ricardo Montaner se acercó a ella cuando dijo que no podía decir nada para ayudarlo a decidir pues eran muy buenas ambas participantes.

“Ay, me da miedo”, dijo Lali cuando se le acercó “Monta” a su silla. “No, no, estoy caminando”, tiro él, quien “acusó” a sus compañeros de querer robarle una de las dos concursantes. “Ustedes están confabulados. Están tratando de desequilibrarme, tienen preseleccionada a alguien de las dos”. “Ya entiendo lo que dicen de la secta, te digo eh”, lanzó Lali.