La simpleza de la duqueza Kate Middleton que contrasta con la sofisticación de muchas famosas

Fue en enero de 2020 cuando vimos a Kate Middleton estrenar un vestido de Zara con estampado de pata de gallo pero nunca imaginamos que no sería la única vez que este diseño “made in Spain” iba a ser protagonista de su look del día.

Y así el tiempo confirmó ese dato porque ese modelo, es muy del estilo de Kate, y sigue siendo tendencia. Este martes la duqueza lo recuperó para una visita al Centro de Estudios Longitudinales del University College en Londres con la que apoyaba una investigación sobre la educación infantil.

Kate Middleron

La duquesa de Cambridge, que estrenó este vestido de Zara hace un año y medio cuando estaba rebajado y su precio marcaba menos de 20 euros -por supuesto no tardó en agostarse-, ha vuelto a recurrir a este diseñador para un estilismo de entretiempo, muy del otoño europeo pues aunque ya no está disponible perfectamente podrían encontrarlo en las tiendas de Inditex y en su web pues muchos de sus elementos son tendencia comenzando por el estampado de cuadros (en blanco y negro) y siguiendo por los hombros marcados.

Kate Middleron

El contraste de Kate Middleton con otras famosas

Así, como la duqueza Kate Middleton se destaca por la simplicidad y elegancia a la hora se elegir sus looks, eso se puede contrastar con la sofisticación y glamour de muchas famosas como por ejemplo, Wanda Nara y Pampita, que suelen lucir en sus redes sociales con estilos mucho más llamativos.