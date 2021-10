Angelina Jolie y su hija Zahara, dos estilos diferentes, con looks deslumbrantes

Angelina Jolie y su hija Zahara pariticiparon del ‘Variety’s Power of Women’, en Los Ángeles y deslumbraron con sus diferentes estilos. En dicho evento rinden homenaje a mujeres pioneras, poetas, artistas y rompedoras de reglas, y en el que tanto Angelina como su hija de cautivaron a los presentes, según publicó Elle.

Esta no es la primera vez que Angelina comparte un momentao así junto a alguno de sus hijos, ya lo hizo con Shiloh y Zahara con looks ‘total black’, y también la pudimos ver de compras con su hija Vivienne Jolie. Pero son innumerables las ocasiones en las que la estrella de Hollywood aparece junto a sus pequeños y nos enamoran con sus looks. Porque otra cosa no, pero el buen gusto a la hora de vestir lo han heredado -sin lugar a dudas- de su madre, aunque eso sí, cada uno con un estilo muy diferente del otro.

Angelina Jolie y Zahara.

Así, Angelina, de 46 años, y Zahara, de 16, volvieron a inspirar a sus fans en todo el mundo con sus diferentes estilismos de fiesta. Dos looks acorde a sus generaciones y -sobre todo- a sus gustos personales.

Por una parte, la actriz deslumbró con un elegante y sofisticado maxi vestido de seda marrón con cuello alto y mangas abullonadas. Un look propio de Angelina que desprende la esencia única de la actriz. Además, Jolie optó por pintar sus labios con un color rojo cereza -que le sentaba de maravilla- y decidió dejar su media melena al aire con unas ondas suaves perfectas. Un outfit muy Angelina.

Angelina Jolie, luciendo su estilo muy particular.

El look de Zahara Jolie-Pitt

Por su parte, Zahara apostó por un look muy juvenil. La joven eligió un conjunto dos piezas en color crudo compuesto por una blusa fluida de manga francesa y unos pantalones anchos. Outfit que combinó con un cinturón de cuero a juego y unas zapatillas blancas. En definitiva, un look cómodo pero estiloso.

Zahara Jolie Pitt

No cabe duda de que madre e hija siempre consiguen sorprendernos con sus looks y sus diferentes gustos.

Angelia Jolie y su mayor miedo cuando estaba en pareja con Brad Pitt

hace poco, Agenlina Jolie se refirió a su divercio del actor Brad Pitt.

“No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, declaró la madre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Y cuando le preguntaron si había tenido miedo por la seguridad de su familia mientras estaba en pareja, disparó: “Sí, por mi familia. Por toda mi familia”. Cabe recordar que la protagonista de Maléfica decidió ponerle fin a su matrimonio luego de una situación del maltrato de Pitt hacia Maddox en un avión.