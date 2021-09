Angelina Jolie confesó cuál era su mayor temor cuando estaba en pareja con Brad Pitt

Desde que oficializaron su separación, en 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt se trenzaron en una eterna batalla judicial por la custodia de sus hijos. Y aunque no suele hablar mucho del tema, en una entrevista con The Guardian Weekend la actriz habló de su divorcio y de cuál fue su mayor temor durante su matrimonio.

“No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, declaró la madre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Y cuando le preguntaron si había tenido miedo por la seguridad de su familia mientras estaba en pareja, disparó: “Sí, por mi familia. Por toda mi familia”. Cabe recordar que la protagonista de Maléfica decidió ponerle fin a su matrimonio luego de una situación del maltrato de Pitt hacia Maddox en un avión.

Pero dejó entrever que los problemas intrafamiliares eran mucho más graves que aquel altercado. “Fue mucho más complicado que eso”, señaló quien junto a Geraldine Van Bueren escribió Know Your Rights: And Claim Them, un libro enfocado en los derechos del niño.

A pesar de su malestar, enfatizó que espera que el conflicto con el actor termine de una vez para que todos puedan tener una mejor calidad de vida. “Quiero que mi familia salga adelante, todos nosotros, incluso su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia”, concluyó.