La salud de Carmen Barbieri desmejoró y está en terapia intensiva

Luego de contagiarse de Covid 19 en una reunión con la producción de “MasterChef Celebrity” (Telefé) en donde participó Sol Pérez que ya estaba enferma, Carmen Barbieri debió ser internada por complicaciones en su salud.

Luego de algunos días de estar con asistencia respiratoria, el hijo de la capocómica Federico Bal uso sus redes sociales para pedir oraciones por su madre.

“Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”, pidió el actor recordando su tratamiento contra el cáncer de intestino.

Internada en la Clínica Zabala el cuadro de Barbieri empeoró en las últimas horas porque además de haberse contagiado de Covid 19 y sufrir neumonía, ahora sufrió una descompensación.

Fue Marina Calabró quien pudo intercambiar unos mensajes con Carmen antes de que la llevaran a terapia intensiva. “Está asustada” comentó la periodista y luego leyó, en su visita a “Intrusos” (América) un comentario de la actriz: “Me llevan a terapia intensiva es por la baja de oxígeno… Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno. Ellos (los médicos de la Clínica Zabala) tratan de no entubar con respirador”, detalló Barbieri.

Luego la hermana de Iliana Calabró dijo que la multifacética actriz estaba preocupada por su participación en “MasterChef”: “Ella estaba muy preocupada. Su miedo es obviamente su salud, y después estaba preocupada por MasterChef. Ella me dijo ‘yo no sé si me esperarán’. Me dijo ‘la producción se comunica conmigo todos los días, está súper bien, son amorosos, pero yo tengo miedo que no me esperen porque el show debe continuar y ellos tienen que debutar’”, dijo Calabró.

Por si no fuera poco, Carmen comentó que está preocupada por su hijo: “Pobre mi hijo, (tuvo) dos años terribles”, comentó en referencia a la pérdida de su padre y su cáncer del que logró salir adelante.

Por el momento todos los familiares y personas cercanas a Carmen Barbieri unen fuerzas para que la actriz logre salir del momento complicado por el que está pasando.