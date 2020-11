La razón por la que Carmen Barbieri se quebró en vivo en el Cantando 2020

Carmen Barbieri ha ido retomando poco a poco su carrera. La actriz había recibido en el último tiempo duros golpes, después de la etapa de cáncer de su hijo Fede y la muerte de Santiago Bal. Es por eso que su entrada en el Cantando 2020 le ha devuelto fuerzas que pensó ya había perdido. Durante la gala del martes, las palabras de Moria Casán en su devolución la emocionaron hasta las lágrimas.

“Carmen lo primero que quiero decirte es que estás maravillosa de aspecto físico. Es increíble como en este último mes sos otra”, dijo la jurado resaltando la figura que hoy ha recuperado la actriz. “Gracias Moria por verlo. No me quiero poner a llorar, pero me estaba costando volver a ser yo, a reírme, a disfrutar y a divertirme por todas las cosas que pasamos. Digo pasamos porque pasó la familia, pero me cuesta”, le contestó emocionada Carmen.

Se tomó el tiempo también de agradecer a Flavio Mendoza por invitarla a se parte de “Un estreno, un velorio”, que estrenó durante el fin de semana. “Le agradezco a Flavio (Mendoza) que me da la oportunidad de trabajar. Somos los primeros que abrimos el teatro y estamos llenando todas las noches, por supuesto, que cuando decimos ‘llenar’ son 350 butacas por el protocolo. Y estar trabajando en esta productora que tanto quiero, les agradezco”.

Y refiriéndose a todos los que la habían apoyado en esta triste etapa, explicó: “Ahora me dan muchas ganas de trabajar y la paso bien. Me sacan de un gran pozo, no depresivo... de una gran tristeza que pasé y un gran golpe que me dieron, yo digo un hachazo en la cabeza. Y voy recuperando de a poco”.

“Engordé terriblemente, más de lo que soy. Pero estoy volviendo a ser”, dijo con lágrimas en los ojos, pero feliz de empezar una nueva etapa en su vida y carrera. La noche terminó siendo un éxito para ella y su compañero, Mariano Zito, que interpretaron “Esta tarde vi llover”. Con el tema de Armando Manzareno acumularon 25 puntos, con 5 que se sumaron al azar, pero que los convirtió en una de las parejas con mayor puntaje de la noche.