La “peliteñida” de “Betty, la fea” revela una enfermedad que la mantiene alejada del sol

Lorna Cepeda, conocida por el público como la “Peliteñida” de “Betty, la fea”, sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto como nunca antes, en traje de baño y mostrando una tersa piel blanca. “A falta de sol, Playa, arena , color, se le tiene, lluvia, terraza, cemento y blancoxxxx ! Y antes de que me digan que me ponga al sol , les voy a contar cierta historia!”. La actriz aprovechó la llegada del verano para probarse su enteriza negra y darle estreno… pero encerrada entre cuatro cortinas blancas.

Continuo entonces en el posteo: “Tengo absolutamente prohibido volver a tomar sol en mi vida, me hace mucha falta, obviamente, amoooo el sol, tirarme en la playa o en la piscina, agarrar un poco de color, pero tuve un suceso en el 2016, doloroso, muy asustador, médicos, cirugías, y mini cirugías y que por un milagro de Dios”.

También agregó en la publicación el proceso que tuvo que someterse, primero cada 3 meses, después cada 6 y hoy, finalmente, solo una vez al año. En dicho proceso, su dermatólogo revisa minuciosamente su cuerpo en busca de lunares peligrosos. Porque Lorna padece de melanoma, un cáncer de piel que provoca constantes apariciones de lunares malignos. “Cada vez que me encuentran uno, me toca someterme a las mini cirugías, tengo unas 25 o un poco más cicatrices en el cuerpo, más que todo espalda , que me importa un pito tener, ya que las amo, y que me recuerdan lo bendecida que estoy por la oportunidad de estar en este mundo!”.

A diferencia de otros cánceres, el melanoma es literalmente uno que se encuentra siempre a flor de piel. Quienes lo padecen deben cuidarse constantemente de los rayos ultravioletas, ya que son las células productoras de pigmento en la piel las que se convierten en cancerígenas. Pero Lorna no se deja vencer y agradece cada día vivir.

“Cuando me siento cansada, agotada, me devuelvo a ese diciembre del 2016 y doy las gracias de poder estar aquí! A pesar de la adversidad y demás! ¿Qué nos queda? La Fe, es mi consejo, vive esta vida con la Fe, sigue este camino con ella, sin eso, sería todo más difícil!”.

Varios famosos ya son parte del grupo que sufre esta enfermedad. Entre ellos pueden mencionarse Hugh Jackman, Melanie Griffith, Caitlyn Jenner, Ewan McGregor y Nicole Kidman. También Elizabeth Taylor y Michael Jackson sufrieron de esta enfermedad.