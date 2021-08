La lapidaria frase con la que Ricky Montaner describió la actuación del mendocino Sebastián Pérez: “No me gustó nada”

En la noche del domingo en “La Voz Argentina” hubo presencia mendocina con la participación de Sebastián Pérez, quien tras una actuación no tan lograda, se impuso a su contrincante al ser elegido por Ricardo Montaner.

Hace unas semanas, el participante oriundo de Godoy Cruz debutó en las audiciones a ciegas y fue elegido por Montaner para integrar su equipo y, de paso, conquistó a Lali Espósito con su apariencia en el escenario. “¡Qué onda, qué guapo, qué bien! ¿Quedó muy obvio eso?”, lo saludó la cantante internacional. “Ya entraste a La Voz Argentina, Lali dijo que eras guapo delante de todo el mundo... ya está hermano”, bromearon los hermanos Montanter, sobre los piropos de su compañera.

Esta vez, Sebastián tuvo que hacer dupla con Santiago Manrique y durante el ensayo y puesta a punto, el co-coach Nahuel Pennisi ya los había escuchado nerviosos y le corrigió a Pérez suavizar su voz en los momentos en los que cantaba junto a Santiago. “Cuando hacés dúo estaría bueno que lo que rompés de tu voz sea menos”, sugirió y los alentó a disfrutar de la batalla.

La canción elegida fue “Perfect” de Ed Sheeran y tras los aplausos, las devoluciones no dejaron bien parada a la dupla. “Tenés una voz linda, pero cerrada”, le dijo Lali, que también les hizo notar que los vio nerviosos.

Por su parte, Mau y Ricky fueron tajantes: “No me gustó nada. Ustedes son muchísimo mejores que lo que demostraron aquí. Si tengo que elegir, me gusta el color de voz de Sebastián, pero me hubiese gustado más”, soltó el mayor de los hermanos.

“A Seba la canción le quedó mejor”, consideró Soledad Pastorutti, quien marcó que “son dos voces diferentes”. Montaner reclamó que no mejoraron lo de los ensayos. “Tenían que ensayar para que uno no sobresaliera más que otro. Ninguno estuvo a su máxima expresión”, señaló el coach y finalmente comunicó su decisión: “El que lució menos por su postura tímida es Santi... Seba sigue con nosotros”.

De esta manera, Sebastián se une a los mellizos Vilchez, Esperanza Careri, Emanuel Rivero Famá, Marcos Olaguibet y Tomás Peñaloza, como los participantes de la provincia que hasta el momento continúan en el certamen más visto del país.