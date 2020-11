¿La expulsarán del “Cantando”? La versión de Yanina Latorre sobre su hija Lola y la fiesta clandestina

Lola Latorre quedó en medio de un escándalo por su supuesta presencia en una fiesta clandestina , a pocos días de que su padre, el periodista Diego Latorre, fuera internado por Covid-19. ¿La expulsarán del “Cantando 2020” (El Trece)?

La polémica estalló esta mañana cuando fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que Lola Latorre había sido demorada por participar en una fiesta clandestina, en la zona rural de Mercedes.

Según La Nación , junto a Lola fueron notificadas 140 personas más, a quienes se les iniciaron causas en la Justicia Federal por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal.

En paralelo, en las redes sociales, usuarios cuestionaron duramente la conducta de la influencer, que ya se había recuperado del Covid-19. No obstante, su padre, el exfutbolista Diego Latorre, había sido internado por agravarse su cuadro de salud. En las últimas horas, fue dado de alta.

Pese al revuelo por Lola, Yanina optó por guardar el silencio en sus redes sociales. En diálogo con Diario Show , la panelista de “Los ángeles de la mañana” (El Trece) se limitó a decir que su hija no estuvo en el evento realizado en la quinta de Mercedes, sino que simplemente había ido a buscar a una amiga.

“Ella no fue. Ella fue a buscar a una amiga que estaba ahí en la fiesta y se asustó. Y le tomaron los datos cuando la retiró”, expresó Yanina sobre el motivo por el que Lola quedó implicada en medio de la causa policial.

En tanto, el abogado de Lola Latorre, Fernando Burlando, aclaró algo similar en La Nación.

“Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía”, dijo el letrado.

Días atrás, el cantante Pablito Ruiz fue expulsado del “Cantando 2020″ por participar en otra fiesta clandestina. Resta saber qué sucederá con Lola Latorre en el certamen de música.

En su cuenta de Twitter, el conductor Ángel de Brito cuestionó el accionar de la hija de Yanina Latorre y dio un mensaje contundente sobre la continuidad de la joven.

"Cualquiera que haya ido a una fiesta o haya participado en algo no permitido por la pandemia, debe ser expulsado de ‘Cantando 2020’″, dijo Ángel.

“Estamos trabajando todos con mucho cuidado. Es un momento muy difícil de la pandemia. Mañana lo anunciaremos en el programa”, anticipó.