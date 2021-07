La dura historia de vida de Ezequiel Maryllack, el mendocino que participó en La Voz Argentina: “Llegué a estar hasta cuatro veces internado”

Este miércoles “La Voz Argentina” tuvo presencia mendocina de la mano de Ezequiel Maryllack, un joven oriundo del departamento de San Martín, que antes de realizar su audición, compartió su dura historia de vida: “Llegué a estar hasta cuatro veces internado con oxígeno”.

“Empecé a cantar cuando era muy niño, debido a que mi papá y hermanos son músicos, así que la música es algo de familia”, comenzó el joven en su presentación. Luego, Maryllack habló sobre su búsqueda profesional para desarrollar su talento, pero reveló que una grave afección le obligó a dar un freno con su progresión. “Estudie la Licenciatura en Canto en la Universidad de Cuyo, pero no pude terminar mis estudios a causa de que se me declaró un asma muy fuerte”, reveló.

“Estuve internado con oxígeno y me generó una tristeza muy grande no poder continuar con aquello que había planeado en mi vida”, contó el aspirante a artista sobre el momento más duro de su vida. Tras esta etapa de impotencia y soledad, Ezequiel encontró en la fe, la forma de sortear sus intrincados obstáculos: “Una persona me habló de Dios y comencé a acercarme a una iglesia y escuché palabras que lograron que pueda salir adelante”.

“La Voz Argentina es una segunda oportunidad que me he permitido tener en mi vida con respecto a la música”, confesó el sanmartiniano. Ante la posible elección de uno de los jurados, Ezequiel bromeó: “Lo único que le pido a Dios es que uno se de vuelta, nada más”.

“Cambia todo cambia” fue la canción elegida para maravillar a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito. Tristemente ninguno de los coach decidió pulsar el botón rojo y girar su silla para unirlo a su team.

Fue la propia Lali quién decidió dar la devolución: “Es una canción muy emblemática y siempre que uno la escucha se emociona. Esta vez, no llegó esa emoción para invadirme como me pasa siempre”, confesó la cantante, quien luego le remarcó las falencias que encontró en su performance: “Hubo algunas decisiones de variar la melodía que no fueron tan atinadas, sobre todo al final”.

“Tenés una voz muy bonita, peor me faltó la emoción propia de este tema”, expresó la actriz, que de esta manera despidió al mendocino, quien le aseguró a Marley que volverá a intentarlo.