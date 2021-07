Mau y Ricky desafiaron a la Sole en La Voz Argentina: “Somos los nuevos coaches del folclore”

En el programa del martes, “La Voz Argentina” viajó a Chivilcoy, provincia de Buenos aires, para presentar a Luis María Campos, un participante que se dedica al rubro de la panadería y que aseguró que en su casa “una reunión sin guitarreada no era una reunión” y, además, expresó que su género predilecto es el folclore.

“Lo que espero que pase en La voz Argentina es la difusión de nuestra música folclórica, que es lo que más me gusta y también, de transmitirle sentimientos a los que me escuchan”, exclamó Luis, quién además reveló que su elección estaría entre Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

“Me gusta Jujuy” fue el tema que el chivilcoyano eligió para deslumbrar al jurado, pero tuvo que esperar hasta el final para presenciar que alguno de los artistas pulsaran el botón rojo y giraran su silla. Finalmente, fueron Mau y Ricky los que incorporaron a Luis en su equipo.

“Bienvenido al equipo Mau y Ricky hermano, tu mereces estar aquí, cantas espectacular”, comenzó su devolución Ricky. “No hubiese sido honesto de nuestra parte no apretar el botón porque, no solo mereces estar aquí, sino que conmoviste nuestro corazón”, finalizaron los Montaner. “Me quedé ahí, me ganaron, pero gracias por cantar esta samba”, le dijo la Sole.

. captura

El nuevo género de los hermanos Montaner

Luego de que Luis recibiera la felicitación de Marley en la entrevista posterior a su audición, los hermanos Montaner, frente a cámara, desafiaron a Soledad: “¿Ustedes pensaban que la Sole era la única que podía ser coach de alguien que cantara folclore? Se equivocaban, Mau y Ricky son los nuevos coaches del folclore”, expresó Mau.

Pero luego de esta broma, el menor del dúo se retractó y aseguró que iban a pedirle consejos a la oriunda de Arequito, mientras que el mayor, coincidiendo con su hermano, la encaró: “Yo sé que estamos en equipos contrarios, pero quiero que me ayudes en el repertorio”

“Si, sin dudas. Él cantó uno de esos temas que a veces apretás por el tema, pero lo hizo muy bien”, se lamentó Pastorutti al no elegirlo.