Soledad Pastorutti respondió sobre algunas de las polémicas de La Voz Argentina: “Me recontra caliento”

Este domingo, Soledad Pastorutti se hizo presente en “La Peña de Morfi”, ciclo que conduce junto a Jésica Cirio y Gerardo Rozín, y reveló los datos más polémicos de su participación como jurado del exitoso certamen, “La Voz Argentina”.

“Me recontra caliento con un ‘robo’. ¡Obvio que sí! En esta etapa hay tres o cuatro voces que me dolieron acá en el ‘cora’ de que me las hayan choreado Mau y Ricky”, lanzó en referencia a si se molesta cuando los concursantes eligen a otros coaches.

Soledad disfrutando de la presentación de la tandilense Josefina Arenas. captura

Luego, la cantante explicó por qué no elige a ciertos participantes: “Para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo”, aseguró. Además se refirió a una de las principales polémicas en torno al certamen, ya que muchos usuarios de redes sociales critican que hay “acomodos” y que el jurado conoce de antemano la procedencia de los aspirantes a ganar el reality: “Lo vamos descubriendo. Eso quizás frente al espectador nos hace insensibles. Con muchos participantes me sorprendí después al conocerlos con su historia”, insistió.

“Me arrepentí de haber elegido mal, sí. Y de no haberme dado vuelta también. Nosotros escuchamos más de 200 voces y tenemos que elegir solo 24. Es una presión. Cuando me faltan escuchar muchas voces, dudo si darme vuelta, porque mirá si me pierdo otra muy buena”, manifestó y aseguro que observa mucho lo que hacen Lali Espósito, Ricardo Montaner y la pareja de hermanos.

Otro de los cuestionamientos que recibió Soledad fue que en las primeras ediciones no había sumado participantes mujeres a su equipo. “Se me acusó de eso. Yo me di vuelta con un montón de mujeres, pero las mujeres no me elegían a mí. Tuve mala suerte.”, se defendió la vocalista, que de esta manera aclaró algunos de los principales puntos que se venían criticando.

La Sole no fue la única en defenderse por su desempeño en el programa, ya que hace poco la propia Lali, en su cuenta de Twitter, se expresó al respecto: “Hay que elegir solo 24 de cientos que escuchamos!!!! Es tan jodido les juroooooooo”, aseguró la artista, repitiendo casi el mismo discurso que su compañera.