Lali Espósito respondió a las criticas contra el jurado de “La Voz Argentina” y aclaró por qué no eligen a algunos participantes

Desde que comenzó a emitirse esta edición de “La voz Argentina”, han trascendido diversos rumores sobre posibles “acomodos” en el certamen. Una de sus integrantes, la jurado Lali Espósito salió a acallar estas versiones y explicar porque muchas veces no seleccionan a los participantes que cuentan con buena voz.

“Hay que elegir solo 24 de cientos que escuchamos!!!! Es tan jodido les juroooooooo”, aseguró la artista, contestando la duda de una seguidora, que enojada, le había preguntado: “Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, fue el reclamo de una usuaria sobre los participantes que lo hacen muy bien, son felicitados, pero no resultan elegidos.

La versión de Lali frente a las críticas del público. captura

Algunos minutos después, contestaron este tuit cientos de cibernautas, pero llamó la atención el comentario de Malena Guinzburg, quien haciéndose eco de este respuesta, se quejó: “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace m.....”, se expresó la humorista respecto a la historia de vida del mendocino Leandro Pérez que tras interpretar “Rock and roll y fiebre” de Pappo, se quedó a las puertas de avanzar hacia otra etapa.

En un clip previo a su audición, el joven se conmovió al contar sus orígenes: “Mi viejo nos abandonó cuando tenía 12 años y fue muy difícil crecer sin un padre, nosotros somos cuatro hermanos. Cuando encontré la música, era lo que tenía que pasar y realmente necesitaba algo que me motivara para seguir viviendo. Me siento feliz porque persigo mis sueños”.

Lali no dejó pasar el comentario de Malena y, citándola, le respondió: “Y nosotros que no lo sabemos, lo vemos al aire todo. Terrible”.

La cantante no es la única en salir a aclarar los tantos, ya que la semana pasada, la propia directora vocal del certamen de canto, Virginia Módica, fue contundente frente a las críticas de posibles acomodos: “A no ser que hayas estado en un reality muy muy muy reciente, podrías haberte presentado en 200 millones de concursos y seguir intentándolo. ¿Qué tiene de malo? Siempre voy a promover que la gente con talento sea vista y escuchada una y otra vez. No me parece que tenga que justificar absolutamente nada”.