Ricardo Montaner y La Sole se sacaron los ojos por una joven mendocina en La Voz Argentina

Candelaria Zeballos es la octava mendocina en ingresar a La Voz Argentina. La joven de 21 años cantó “I have nothing” de Whitney Houston e hizo pelear a Ricardo Montaner y a Soledad Pastorutti por ella. Finalmente, eligió el equipo del cantante, quien se esmeró con peligrosas promesas.

La mendocina estudia comedia musical desde los 12 años y su interpretación convenció a dos de los coaches de La Voz. El primero en girar su silla fue Ricardo Montaner y luego se sumó La Sole. Si bien todos los jurados halagaron la voz de la joven, la mendocina tuvo que elegir entre dos de ellos, precisamente los jurados con más antigüedad en el programa.

“No pude evitar darme la vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije ‘wow’ y no se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón”, dijo La Sole y la invitó a ser parte de su equipo.

Candelaria Zeballos, mendocina en La Voz Argentina.

Además, resaltó que la joven eligió una canción muy difícil, más allá de que comentó que es de las típicas que eligen para las audiciones. “La cosa puede salir muy mal o muy bien. No hay intermedios. Es tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Lo hiciste con mucha agua y nadaste tranquila, y lo disfrutaste”, dijo la cantante que el fin de semana estuvo de visita en Mendoza.

Luego de las palabras de su compañera, Ricardo Montaner pidió hacer un paréntesis para elogiar la carrera artística de Soledad Pastorutti. Sin embargo, puso un “pero” que la artista se veía venir.

“Desde que empezó tu carrera te he seguido y me declaro fan de todas las cosas que has hecho en tu carrera. Nadie canta parecido a ti y es una de las cosas más impresionantes que un artista debe tener”, dijo Montaner e hizo emocionar a la cantante.

Pero el tono de voz del cantante fue cambiando: “Me cae muy bien tu marido, y me cae muy bien tu equipo también... pero esta te la voy a pelear (por Candelaria) no sabes cuánto”. Y provocó las risas de todos en el estudio. “Sabía que se venía el pero...”, dijo la Sole.

Y Ricardo Montaner agregó: “Con tal de ganármela a ella, me puedo ir de rodillas desde aquí hasta Luján”. “Son más de 40 kilómetros. Digo, por las rodillitas”, le retrucó la Sole. Pero él estaba dispuesto a hacer todo por ganarse la confianza de Candelaria.

Finalmente, la participante oriunda de Mendoza optó por Ricardo Montaner y Zeballos se convirtió en la octava mendocina en ingresar a La Voz Argentina.