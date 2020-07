La confesión de Nicole Neumann que incendió la pantalla: “No me gusta el beso helicóptero ni sopapa”

Desde hace algunos años, Nicole Neumann es considerada una de las mujeres más atractivas de la Argentina, no solo por algunos de sus posteos que genera el aplauso de sus fans, sino también por su escultural figura que los televidentes pueden disfrutar todos los días en el programa “Nosotros a la mañana”.

Justamente en el ciclo de El Trece, la panelista y modelo calentó la pantalla con un singular análisis sobre los tipos de besos que más le gusta recibir y los que no.

Todo comenzó cuando uno de sus compañeros mencionó la palabra “avezado” y ella comentó entre risas: “Yo quiero ser la más besada. No entendió nada la palabra la piba ¿viste?”.

Entonces, el Pollo Álvarez le preguntó: “¿Qué querés ser vos?”. A lo que la modelo respondió: “La más besada, pero con S, no con Z”. Sin embargo, cuando el conductor quiso indagar un poco más sobre el tema, Nicole lanzó: “Yo no hablo de mi vida privada”.

En ese momento intervino su compañero Tomás Dente, quien le preguntó: “¿Qué tan importante es para vos un beso?”. Y sin dudar, Nicole respondió: “El beso es todo, es la puerta abierta o cerrada para cualquier otra cosa”.

Con cautela, Dente continuó: “Pero perdón, vos respondé hasta donde quieras, ¿a vos te gusta el tipo apasionado, el que mete la lengua hasta la traquea, o te gusta el más timidón, que va entrando de a poquito y después termina de lleno?”.

“No, no, es un montón la pregunta”, dijo la modelo, y en seguida dio su opinión: “Pero me gusta el buen besador, el beso es un montón”.

Con picardía, su compañera, Agustina Kämpfer le preguntó: “¿Padeciste alguna vez un beso helicóptero?”. Y Nicole respondió: “Ay, no, me muero, es desagradable. Como el beso sopapa, también, no, un espanto”.