L-Gante y La Joaqui compartieron una tarde juntos y con sus hijas

L-Gante y La Joaqui, dos referentes de la música urbana en Argentina, sorprendieron a todos sus seguidores al compartir un día de familia juntos. A pesar de sus agitadas agendas laborales, los artistas se tomaron un tiempo para disfrutar de una tarde con sus hijas, Jamaica y Shaina.

El ex de Tamara Báez y la reconocida “trapera” han colaborado juntos en diversas ocasiones, y su amistad ha quedado demostrada en más de una oportunidad. En esta ocasión, la alegría de sus pequeñas fue la principal protagonista, y así lo mostraron en la foto que compartieron en sus redes sociales, en la que se los ve sonriendo junto a sus hijas.

L-Gante y La Joaqui compartieron una tarde en familia con sus hijas: la foto del encuentro

Sin embargo, no todo fue risas y buenos momentos. En un video compartido por L-Gante en su cuenta de Instagram, se escucha a Tamara Báez reclamándole a su ex pareja por haberse comido su cena: “Encima que no viene nunca, viene a comer...”.

Los sospechosos posteos de Romina Uhrig y L-Gante juntos en horas de la madrugada

L-Gante y Romina Uhrig llamaron la atención en las redes sociales al publicar una foto juntos en un auto. “Nos fuimos con la reyna”, escribió el músico en su historia de Instagram, y Uhrig compartió la publicación en su perfil con la leyenda: “Con el genio de los genios”.

La imagen causó revuelo, ya que no se sabía que tuvieran una relación, pero poco después ambos decidieron borrarla de sus cuentas sin explicación.

Este no sería el primer contacto que L-Gante tiene con una de las participantes del reality de Telefe, Gran Hermano. Se lo relacionó anteriormente con Daniela Celis tras una disputa por mensajes privados que terminó en una guerra y chicana entre ambos.

L-Gante y Romina Uhrig juntos

L-Gante y Romina, de Gran Hermano.

Se desconoce si el motivo detrás de la eliminación de la foto con Uhrig se relaciona con la situación previa con Celis, o si simplemente decidieron borrarla por su propia decisión.

Por el momento, ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones públicas sobre la imagen o la relación entre L-Gante y Uhrig. Los seguidores y curiosos deberán esperar a ver si algún comentario o explicación surge en el futuro cercano, o si la situación queda en el misterio.