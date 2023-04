L-Gante y Romina de GH despertaron la alarma por una foto juntos a altas horas de la madrugada

Algo llamativo ocurrió en las cuentas de Instagram de L-Gante y Romina Uhrig. En las últimas horas se vio publicada una foto trasnochada de ellos dos, juntos, en uno de los autos de Elián Valenzuela, Paparazzi.

“Nos fuimos con la reyna”, escribió L-Gante en su historia y que la ex jugadora de Gran Hermano no dudó en compartir en su perfil con la leyenda: “Con el genio de los genios”. La publicación sorprendió a todos, ya que hasta este momento no se sabía que tenían una relación.

L-Gante y Romina, de Gran Hermano.

Sin embargo, mucho más intrigante resultó que, al rato, tanto el papá de Jamaica como Romina decidieron sacar esa foto de sus redes sociales, borrando de un plumazo aquel indicio del divertido momento compartido por razones que solo ellos saben.

Lo cierto es que este no sería el primer contacto que el artista tiene con una de las chicas del reality de Telefe. De hecho, hace meses que se lo relacionó con Daniela Celis por un tiroteo vía mensaje privado que terminó en guerra y chicana entre los dos. ¿Será por Dani que Romina y L-Gante eliminaron la imagen?, algo que solo ellos podrían develar.

LA RELACIÓN DE L-GANTE CON DANIELA CELIS, AMIGUÍSIMA DE ROMINA

Esta extraña salida se dio luego de que divulgaran un video de una pelea callejera entre dos mujeres que parecían ser Daniela y Romina que resultó ser falso, las chicas ahora son compañeras de panel en Editando Tele, por Net TV.

Hay que ver cómo le caerá a la joven de Moreno esta súbita relación de su amiga con L-Gante, que la dejó mal parada al decir que había mentido, que no la había bombardeado a mensajitos, y dio a entender que la chica sólo quería colgarse de su fama.

Daniela Celis y L-Gante.

“Fue una repercusión gigante lo del video. Solo subí en mi TikTok bailando un challenge, después él la subió a su Instagram y me arrobó y puso ´si pinta´. Me encantaría saber qué significa”, contó Dani en LUZU TV.

L-Gante y Daniela Celis: ¿un guiño de nueva onda? (Collage web)

Y agregó: “Después entré y tenía algo, un mensaje de los que desaparecen. En este momento creo que no aceptaría una salida, él sale de una relación, yo estoy en otra faceta. Para vínculo amoroso no, pero si es para trabajo, para bailar en un video, sí”.