Karol G le puso color al otoño argentino con una bikini diminuta fluorescente

El 2020 fue un año positivo para Karol G ya que se ubicó entre las artistas del género urbano más escuchadas . “La tusa” y “Bichota” sonaron sin parar y lo siguen haciendo aunque su reciente álbum “KG0516”, se está quedando con todos los primeros puestos.

Su éxito a nivel mundial le ha permitido cantar con colegas de la talla de J Balvin, Maluma, Niki Minaj e Ivy Queen pero hay una persona que le dijo que no: Shakira. “En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con ella, no se dio en ese momento”, reveló en una entrevista reciente.

Pero eso no la frenó en absoluto y siguió rompiéndola en el mundo musical y en el de las redes sociales, donde se muestra al natural, orgullosa de sus curvas sin retoques y las resalta con sus look coloridos y sensuales.

Ella no se esconde y lucha en contra de los estereotipos corporales de las sociedades: “Yo decidí no ser esa artista inalcanzable sino ser esa artista que es como yo y que me representa. Entonces, para que esa artista sea como yo y me represente, tiene que ser real. Yo soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso, a veces estoy arreglada y otras no”.