La emotiva vuelta de Amaia Montero a los escenarios junto a Karol G: por qué estuvo dos años sin hacer conciertos

La noche del domingo fue mágica para la cantante española Amaia Montero, quien tras más de dos años alejada de los escenarios, regresó con un broche de oro de la mano de la colombiana Karol G en su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu.

El público presente en el recital de Karol G se sorprendió gratamente al ver aparecer a Amaia Montero en el escenario. La colombiana la presentó con emotivas palabras: “Hoy tengo ahí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa, pero le van a regalar una de las mejores noches de su vida”.

Karol G y Amaia Montero cantando Rosas en el Santiago Bernabéu. Foto: Instagram Amaia Montero.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh subió al escenario para cantar “Rosas”, y su emoción era palpable. Un video viral en redes sociales muestra a Montero temblando y conmovida, mientras recibía una calurosa ovación del público.

Tras la interpretación, agradeció el cariño de los presentes: “No sabía muy bien cómo iba a reaccionar en un momento tan importante y, sobre todo, después de mucho tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario. Por eso hoy es un día increíble para mí y ha sido de la mano de Karol. No ha podido ser más bonito, este momento lo voy a guardar en mi corazón para toda la vida”.

Después de su vuelta a los escenarios ante más de 60.000 personas, Amaia Montero compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales: “La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, solo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino”.

Continuó: “Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí. Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música. GRACIAS SIEMPRE Karol G eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Que Dios te bendiga”.

El postedo de Amaia Montero en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram Amaia Montero.

POR QUÉ AMAIA MONTERO DEJÓ LA MÚSICA