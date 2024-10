La burla de Amaia Montero a Leire Martínez por su salida de La Oreja de Van Gogh

La cantante Amaia Montero, exvocalista de la banda pop española La Oreja de Van Gogh, compartió un mensaje burlesco en redes sociales referido a la salida de Leire Martínez, quien la sucedió en el grupo y estuvo en los últimos 17 años.

La cuenta de Instagram @yofuiaegb_oficial, que se dedica a publicar contenido nostálgico, subió una foto de Amaia Montero con la frase “Calienta, que sales”, en referencia a los rumores de que Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, los cuatro varones de LOVG, habrían echado a Leire para volver a estar con su exvocalista.

Crisis en La Oreja de Van Gogh: en Instagram, Amaia Montero se burló de Leire Martínez y borró su comentario tras las críticas

Crisis en La Oreja de Van Gogh: en Instagram, Amaia Montero se burló de Leire Martínez y borró su comentario tras las críticas

En su primera reacción pública al escándalo, Amaia Montero comentó el posteo con los emojis de una carita sonriente y un corazón. Un hecho que, en primer lugar, sumó un gran número de likes al mismo tiempo que le valió de durísimas críticas.

Los seguidores de La Oreja de Van Gogh entendieron que se trataba de una burla y una falta de respeto a Leire Martínez apenas un día después de que se anunciara, a través de un frío comunicado, su partida del grupo.

Los usuarios se lanzaron tanto contra la publicación como contra Amaia Montero, acusándola de “frívola”, poco empática y defendiendo que Leire se merece todo el respeto del mundo, tras casi dos décadas manteniendo a la banda en los escenarios. Tras este revuelo, Amaia no soportó los cuestionamientos y borró su reacción.

Crisis en La Oreja de Van Gogh: en Instagram, Amaia Montero se burló de Leire Martínez y borró su comentario tras las críticas

Qué pasará con La Oreja de Van Gogh

Desde los cuatro integrantes de La Oreja de Van Gogh no se dieron por el momento más pasos que el comunicado del lunes, sin entrar en detalles, sobre la ruptura y sobre quien asumirá la parte vocal. Pero los rumores aumentaron sobre un regreso de Amaia Montero, una vez que la donostiarra volviera a pisar un escenario como invitada sorpresa de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, después de varios problemas de salud mental y fallidos lanzamientos.

Esas lágrimas de quién se va sin que se quiera ir de Leire Martinez. Ese comunicado de La Oreja de Van Gogh que despeja el camino para que se pueda dar lo que es un secreto a voces: el regreso de Amaia Montero. Frialdad pasmosa la del grupo tras 17 años. pic.twitter.com/LqebibM2q9 — Ibon Perez (@IbonPerezTV) October 14, 2024

Esa noche la canción elegida fue “Rosas”, que precisamente también fue la última que cantó Leire Martínez hace una semana en el cierre de la gira de LOVG en un festival de la ciudad de Zaragoza. La vocalista lloraba, dejando al descubierto la crisis que atravesaba por el ninguneo de sus compañeros frente a las especulaciones virales.

En una reciente entrevista con Navarra Televisión, Leire había declarado: “Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Pero lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Pero si fuese verdad o no, si puede pasar o no... Es el grupo el que tiene que decidir si eso va a ser así o no”.

Según los rumores en la prensa española, los cuatro varones de LOVG le habrían propuesto a Amaia volver para un concierto, dejando de lado a Leire, a quien llamarían después para continuar con nuevo álbum y gira. Ese “ninguneo” es el que habría desatado la separación, su segunda en la historia.

Seguí leyendo: