La Oreja de Van Gogh volvió a separarse: Leire Martínez se va del grupo

En medio de rumores de mala relación y ninguneos, el grupo pop español La Oreja de Van Gogh volvió a quedarse sin cantante, ya que Leire Martínez, quien era la voz principal desde 2008, hará un camino separado, tal como había pasado con Amaia Montero en aquel momento.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, confirmó este lunes 14 de octubre la banda conformada por Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

“La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, agregó LOVG en el comunicado publicado en redes.

“Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, cerró el grupo.

De izquierda a derecha: Haritz Garde, Pablo Benegas, Leire Martínez, Álvaro Fuentes y Xabi San Martín.

Por el momento, La Oreja de Van Gogh no precisó si seguirá activo o si esto representará la vuelta de Amaia Montero, tan rumoreada en los últimos meses tras su mejoría de salud y su reaparición en un show de Karol G en España.

Crisis en La Oreja de Van Gogh: “No me gusta que me ninguneen”

La segunda separación de LOVG llega después de diversas declaraciones en las que Leire hablaba de “ninguneo” y de “faltas de respeto” con respecto a su posición en la banda.

“Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Pero lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso”, expresó en una entrevista reciente en Navarra Televisión. “Yo no me planeo que eso pase. Pero si fuese verdad o no, si puede pasar o no... Es el grupo el que tiene que decidir si eso va a ser así o no”, aclaró tajante la cantante.

🎙️ "Llevo 16 años en el grupo. No me gusta que me ninguneen"



Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, sale al paso de los rumores del verano que aventuraban una vuelta al grupo de su predecesora, Amaia Monterohttps://t.co/2mNyk19OUo pic.twitter.com/NcLXx65rWZ — Navarra Televisión (@NavarraTV) September 17, 2024

LOVG es uno de los grupos pop en español más exitosos. Desde 1996, la banda lanzó ocho álbumes de estudio con múltiples hits en Latinoamérica y España como “20 de enero”, “La playa”, “Rosas”, “Jueves” y “El primer día del resto de mi vida”, entre otros. Su último lanzamiento había sido “Un susurro en la tormenta”, editado en 2020 y promocionado con un tour en Argentina en el año 2022.

Amaia Montero fue la vocalista de LOVG entre 1996 y 2007

Hasta 2007, Amaia Montero fue la voz principal de la banda. Sin embargo, las diferencias creativas y su deseo de hacer una carrera solista derivaron en una mediática ruptura. Después, la artista afrontó problemas de salud mental que la alejaron de los escenarios y el éxito comercial.

En cambio, La Oreja de Van Gogh retomó al año siguiente con nueva vocalista, Leire Martínez, quien se mantuvo por 17 años con buen recibimiento por parte del público, nueva música y varias giras más. Ahora, los fans enfrentan una segunda separación con desenlace abierto.

Las lágrimas de Leire Martínez en su último recital con La Oreja de Van Gogh

Antes de la noticia de segunda separación, la banda pop estaba de gira por España. De hecho, este 7 de octubre brindó un show en Zaragoza con motivos de las fiestas del Pilar.

Un detalle ahora cobra sentido: Leire Martínez rompió en lágrimas tras cantar “Rosas”.

Estas lágrimas en el cierre de gira traen muchas cosas detrás y me dan muy mal presentimiento... 😞❤️‍🩹



Ojalá me equivoque. pic.twitter.com/U7CgTbos4e — televisivok 𝕏 (@televisivok) October 13, 2024

Seguí leyendo: