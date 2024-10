Cuál fue el verdadero motivo que alejó a Amaia Montero de la Oreja de Van Gogh: ¿El mismo que a Leire?

En 2007 y tras más de una década La Oreja de Van Gogh dejó de ser la banda que se popularizó en España. El 29 de junio de aquel año dieron un concierto en Tenerife y anunciaron que se tomarían un tiempo para componer su quinto trabajo.

Si bien regresaron meses después, Amaia Montero, la dulce voz vasca que había convertido en himno las notas musicales, había dado un paso al costado.

Cómo pasó en 2007, la banda española sequedó sin vocalista.

Este lunes, La Oreja de Van Gogh volvió a enfrentarse a una situación que, aunque conocida ya por el antecedente con Montero, está repleta de incertidumbre. Leire Martínez, la vocalista que se puso al frente de la banda en 2007, deja la banda. “No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, ha contado en un breve comunicado.

En ese momento, Amaia Montero difundió una carta en la que contaba que dejaba la agrupación que le había lanzado al estrellato musical. Alrededor de la ruptura circularon distintas versiones, pero la autora de ‘Quiero ser’ contó su verdad sobre el episodio.

“Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida. Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario”, explicaba.

“Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas. No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después en solitario cambia”, detalló, negando todos los roces y enfados de forma breve: “Yo era... No como una hermana pequeña, pero sí una chica entre chicos”. pronunció tiempo después en una entrevista en Antena 3.