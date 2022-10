Amaia Montero compartió una alarmante foto en redes y sembró preocupación por su estado de salud

Amaia Montero preocupó a sus seguidores con un posteo alarmante que realizó en su cuenta de Instagram. La cantante y exvocalista de La Oreja de Van Gogh intrigó con una foto de ella en la que se la ve con un gran deterioro físico y desde su entorno decidieron no dar declaraciones.

La artista posteó una foto en blanco y negro de su rostro casi en primer plano, sin maquillaje, con los ojos hinchados y despeinada. Pero no solo eso, subió dos veces la fotografía en pocas horas y los mensajes de sus seguidores no tardaron en llegar.

Amaia Montero generó preocupación con un posteo en redes.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”, escribió al pie de la foto y luego borró la frase pero dejó las imágenes. Además, limitaron los comentarios en ambas publicaciones, por lo que apenas algunas personas pudieron comentar y no dudaron en manifestar su preocupación.

Por otra parte, la artista de 46 años subió a sus historias una imagen de uno de sus videoclips donde aparece como si estuviera llorando mientras canta.

Los fans de Amaia Montero, preocupados por la salud de la cantante

Todo esto encendió las alarmas por la salud de la artista, incluso cuando ella menifestó en una de las pocas respuestas que dio a sus seguidores estar “devastada”. Como así también, hizo uso del emoji de corazón negro.

“Hola, reina. Cómo te sientes?”, “Ostras, pienso que no estás pasando una buena época”, “El que haga comentarios negativos, que se mire a si mismo primero”, “Esta chica tiene un problema y necesita AYUDA!!! Y paren ya con tanta hipocresía poque en un plis se nos está escapando de las manos!!!”, comentaron algunos usuarios.

Amaia Montero generó preocupación con un posteo en redes.

“Amaiaaaa por favor que esta pasando”, “Esta teniendo un break down a lo Britney y no hay nadie que pueda ayudarla??”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron, preocupados por la cantante.

Ante esta situación su familia, en particular Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se negó a dar declaraciones a la prensa española, quienes se contactaron con ella para tener detalles sobre si ocurre algo con Amaia o fue que simplemente quiso mostrarse al natural.

Amaia Montero: confesiones al cantar

AMAIA MONTERO

Amaia Montero: confesiones al cantar