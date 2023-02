Karol G festejó su cumpleaños con un posteo muy sugerente en el que posó con una bikini verde pequeñísima

Karol G es una de las artistas más “pegadas” del momento. Desde el estreno de Bichota que no para de ser escuchada por miles de usuarios en las diversas plataformas como también por los oyentes de las radios del mundo.

Karol G con una pequeña sesión de fotos desde la playa.

Su gran cantidad de éxito y el polémico paso por la vida de Anuel AA la convirtieron en una de las mujeres más famosas del ambiente reggaetonero de la actualidad. Sin embargo, hoy en día está muy lejos de ello y sigue manteniéndose en los principales puestos de música de Latinoamérica.

Karol G festejó su cumpleaños con una microbikini verde.

El día de hoy, la artista cumplió 32 años y festejó el “Día de San Valentín” consigo misma y deleitando a sus seguidores. En esta ocasión, compartió un posteo en su cuenta de Instagram y dejó a sus fans boquiabiertos por el increíble cuerpo que tiene, más allá de la edad.

Para más de 58 millones de usuarios en Instagram, Karol G compartió dos imágenes donde se la ve en su habitación cuando amaneció en el día de su cumpleaños. Para la ocasión optó por un look veraniego y posó muy sensual con una microbikini color verde lima y su cabello rojo fuego.

Este es el retoque de Karol G que es furor

La interpréte Karol G da a díario motivos para que se la considere no solo una de las cantantes del momento, sino que también una de las más hermosas de la industria.

Karol G muestra sin pena su celulitis, estrías, sobrantes de la cadera y más “imperfecciones” que muchas mujeres prefieren ocultar o disimular. Esto le ha valido que sus seguidores le aplaudan que no “venda el estándar de mujer perfecta”. No obstante, eso no quiere decir que la ex novia de Anuel AA no se haya hecho ningún retoque estético con bisturí.

Karol G subió las temperaturas en el mar y mostró un sensual piercing

La propia Karol G se ha sometido al bisturí en cuatro ocasiones. No obstante, sólo una fue con propósitos estéticos, según reveló en una entrevista para la emisora de radio colombiana LA FM en 2019. “Tengo tres de salud y una estética”, expresó señalando su busto.