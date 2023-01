Karol G se sacó fotos con una remera mojada y causó estragos por el piercing que lleva en su pecho

La ‘Bichota’, el apodo que recibió Karol G por uno de sus títulos musicales, se tomó un descanso de su ardua rutina laboral y decidió ir a la playa, desde donde compartió las fotografías más sensuales de todas. Y es que dejó ver casi todas sus partes íntimas y un poquito más.

Karol G despidió el 2022 con un álbum de fotos realmente ardiente, la primera imagen que eligió es de ella desnuda, acostada bajo abajo sobre la arena.

Karol G subió las temperaturas en el mar y mostró un sensual piercing

Y luego incendió aún más las redes cuando compartió varias postales dentro y fuera del agua, con su tabla de surf y una remera con protección UV que queda traslúcida cuando está mojada.

Los fanáticos de la artista enloquecieron y le dieron miles de Me Gusta sobre todo cuando empezaron a pasar las postales que resaltaban su cintura, sus pechos y un piercing que nadie sabía que tenía.

Con una publicación en Instagram, Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, le dijo adiós al 2022 y le dio la bienvenida al 2023 que parecería ser súper prometedor.

El sensual posteo de Karol G en Instagram

Karol G acompañó sus fotos con un sentido epígrafe donde resumen lo que fue su año pasado: “Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, se lee en la publicación extensa.

“Me quedan los recuerdos de muchas ‘lagrimitas’, frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón, tal vez para reconstruirlo más bonito, pero también sueños cumplidos”, concluyó.

Y si bien recibió mucho apoyo por parte de sus fanáticos, varios aplaudieron su sex appeal natural y le agradecieron que lo haya publicado.

La remera mojada tenía estampado pero igualmente dejó ver el arito que lleva en una de sus lolas, la derecha.