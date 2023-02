Jimena Barón se apoyó contra la pared con una bikini diminuta y sus curvas fascinaron

Jimena Barón deleitó a sus seguidores con un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram de su viaje soñado por Jamaica. La actriz hizo un resumen de estos últimos días en el Caribe, incluidas fotos en bikini.

Jimena Barón mostró la intimidad de su descanso con su hijo Momo y su novio Matías Palleiro. Entre las distintas postales y video, la cantante lució dos microbikinis que destacaron su físico privilegiado.

“La vida me dio al mejor compañero del mundo y pensé que no podía pedir más nada, pero pedí, y me dio otro más. Ayer googlee y siento exactamente lo que apareció. ¡Qué triunfo la vida y que suerte!”, escribió.

“El atardecer es de recién, que cuando pensé que tampoco podía ser mejor, apareció el pájaro que se metió en el sol. Me cayeron unas lágrimas”, agregó con el posteo.

Jimena Barón, quien tuvo un exitoso 2022 en la música, ahora se encuentra disfrutando de un merecido descanso en Jamaica junto a su novio y su hijo.

Aunque se tomó un “break” de la música, sigue siendo influencer en las redes sociales y comparte momentos de sus vacaciones con sus seguidores.

Desde su lujoso hotel en la costa noroeste de Jamaica y en las playas, Jimena deslumbra con su belleza y sensualidad, lo que ha enamorado a sus fans, en especial en Instagram, donde comparte recuerdos de sus vacaciones.

Jimena Barón posó desde las playas de Jamaica.

Gracias a su talento como cantante y actriz, así como a su belleza, Jimena ganó el apoyo de sus fans, quienes la siguen en cada paso que da.

Se siente cómoda compartiendo diferentes momentos de su vida en las redes sociales, lo que la convierte en una de las mujeres más vistas en la web.

Aunque no ha anunciado planes concretos en la música, Jimena se dedica a su Instagram de tiempo completo y su presencia en las redes sociales no parece disminuir.

Con su carisma y estilo de vida atractivo, es probable que siga cautivando a su público por mucho tiempo más.

