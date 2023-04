Karol G apostó por un look jugado y posó en todos los ángulos para sus seguidores de las redes

Si se trata de música urbana y mujeres latinas referentes de la misma, se puede destacar a Karol G. Además de ser una gran cantante, es una de las mujeres más fogosas de Latinoamérica y lo deja muy bien claro en sus redes sociales.

Karol G y un outfit impresionante.

En las últimas semanas, la colombiana trepó los primeros puestos de música en toda Latinoamérica gracias a la colaboración “TQG” que realizó con Shakira. Ambas artistas han vivido malos momentos luego de tener relaciones destacadas y largas con personalidades famosas como fueron Gerard Piqué y Anuel AA, por lo que el rejunte de ambas en una canción era uno de los más esperados.

Más allá de esto, las redes sociales de Karol G son una fuente de tesoros para quienes esperan sus imágenes que levantan la temperatura de cualquiera. Casi todos los días, los millones de seguidores que la cantante tiene ensu cuenta de Instagram logran cambiar su humor por las diferentes fotos o videos que ella misma publica.

En esta ocasión, la curvilínea más destacada de su ambiente compartió un carrete de fotografías en la que posó con un outfit combinado entre los colores celeste y manteca. El look estaba conformado con una campera muy particular y abierta en el escote que dejó ver su prominente delantera como también unas telas alrededor de su cintura que permitieron exhibir sus increíbles piernas tonificadas.

Karol G se sacó fotos con una remera mojada y causó estragos por el piercing que lleva en su pecho

Karol G despidió el 2022 con un álbum de fotos realmente ardiente, la primera imagen que eligió es de ella desnuda, acostada bajo abajo sobre la arena. Y luego incendió aún más las redes cuando compartió varias postales dentro y fuera del agua, con su tabla de surf y una remera con protección UV que queda traslúcida cuando está mojada.

Karol G subió las temperaturas en el mar y mostró un sensual piercing

Los fanáticos de la artista enloquecieron y le dieron miles de Me Gusta sobre todo cuando empezaron a pasar las postales que resaltaban su cintura, sus pechos y un piercing que nadie sabía que tenía. Con una publicación en Instagram, Carolina Giraldo, como es su nombre de pila, le dijo adiós al 2022 y le dio la bienvenida al 2023 que parecería ser súper prometedor.

Karol G acompañó sus fotos con un sentido epígrafe donde resumen lo que fue su año pasado: “Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, se lee en la publicación extensa.

La remera mojada tenía estampado pero igualmente dejó ver el arito que lleva en una de sus lolas, la derecha.