El furioso descargo de Karol G con la revista GQ por alterar su imagen: “No me representa esa portada”

Karol G fue protagonista absoluta este jueves en todos los portales y sobre todo en redes sociales, ya que se publicaron sus primeras imágenes de portada en la revista GQ edición México, que causaron decepción entre sus fans.

Resulta que la cantante colombiana fue tapa de esta revista y el retoque que le hicieron a su rostro y a su figura hasta el punto de deformar su rostro.

Karol G en la polémica tapa de la revista GQ

Lo cierto es que tras las quejas de los fans de la cantante, la artista decidió realizar un descargo mostrándose furiosa.

El fuerte descargo de Karol G por la edición de su fotografía

Karol G utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 61 millones de seguidores para hacer pública su queja acerca de la decisión de la revista de editar su imagen.

En la primera imagen se la muestra al natural, sin maquillaje, mientras que en la segunda imagen se observa la portada de GQ en la que la artista luce más delgada y con unos pómulos muy sobresalientes.

Karol G y su descargo ante la edición de sus fotos en la revista GQ

“No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, comenzó Karol G.

Luego la cantante aseguró sentirse feliz por su convocatoria a participar aquí, pero no así con la infinidad de retoques que le hicieron a sus imagen: “Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, sentenció Karol G.