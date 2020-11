Karina La Princesita volvió a apostar al amor junto a Nico Furman, conocélo

En 2017, Karina La Princesita se separó del Kun Agüero y no volvió a mostrarse públicamente junto a ninguna pareja. Si bien hubieron muchos rumores de romances, ella siempre los desmintió aunque ahora parece que no tiene los argumentos suficientes para negar que está conociendo a alguien.

Anoche Ángel de Brito quiso saber más sobre la versión de que la jurado del “Cantando” estaría saliendo con Nico Furman, un físico de 38 años que también canta y que participó en 2015 del certamen musical “Los elegidos”, en donde se conocieron. Quien sacó a la luz esta posible pareja fue Vicky Braier o Juariu, quien descubrió una serie de coincidencias.

Internet

El hombre que al parecer le robó el corazón a La Princesita es oriundo de Bariloche, da clases en la universidad y entre los proyectos en que formó parte está el de la construcción del satélite Arsat-1.

Karina y Nico compartieron un Instagram Live en septiembre y desde ahí que ambos se visitan en sus respectivas casas, es más, la cantante de cumbia hizo una transmisión en vivo desde el hogar de él y quedó al descubierto por las cortinas de fondo que se notaron durante la charla.

Internet

Además, Sol, la hija de Karina y El Polaco, la mandó al frente en otra charla por Instagram cuando leyó el siguiente mensaje: “Tu madre se enamoró de Nico”.

Frente a todos estos indicios, la artista decidió hablar del asunto en las redes sociales: “No estoy de novia, pero estoy bien. Estoy charlando con alguien. No tengo novio todavía”.

En la última emisión del “Cantando”, el conductor le preguntó: “¿Baila bien tu novio?”. A lo que La Princesita se limitó a responder: “No tengo novio”. Y De Brito insistió: “Bueno, Nico Furman…”; “no sé cómo baila, no he salido todavía pues pandemia”, sumó ella.

Internet

“¿Hizo la pregunta?”, soltó Laurita Fernández y la jurado comentó: “No, hay que esperar a que pase todo esto”. “¿Y por qué no la hacés vos la pregunta?”, repreguntó la rubia, “No, ni en pepe. No me gusta”, dijo la artista.

Y luego habló en “Los ángeles de la mañana”.