Juana Viale tuvo una experiencia muy particular con Tinder: “Estaba aburrida de todo”

Por estos días, Juana Viale disfruta de su relación con Agustín Goldenhorn. Sin embargo, según confesó la actriz, antes de conocer a su actual novio se animó a bajarse una famosísima aplicación de citas para conocer a un posible candidato. Sí, ¡Tinder!.

Durante una conversación con Gladys La Bomba Tucumana en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Juana reveló que se descargó Tinder pero que no llegó a usar la app. Sin embargo, estaba dispuesta a hacerlo, según Ciudad Magazine.

“Yo no llegué a Tinder porque justo conocí a mi pareja una semanita antes. Estuve a punto. Estaba hace siete años soltera, estaba aburrida de todo. Salí con varias personas, pero de novia no. Y dije ‘ya está’. Me bajé la aplicación”, expresó haciendo hincapié en que tras haberse separado de Gonzalo Valenzuela no volvió a tener pareja estable hasta conocer a Agustín.