José María Listorti responde a las críticas de Julieta Díaz por el video con su mujer

Muchos encontraron un gran pasatiempo para la cuarentena en hacer videos para las redes sociales de situaciones cotidianas pero dándoles giros cómicos. Entre el grupo, Jose María Listorti y su mujer, Mónica González, se entretuvieron generando muchos videos para redes en donde se mostraban en distintas momentos de su intimidad. Sus seguidores quedaron encantados y en realidad habían recibido muchos likes. Pero uno de los últimos chistes de la pareja terminaron con una actitud reactiva, sobre todo de la actriz Julieta Díaz, que criticó en público a la pareja.

En el chiste, se podía ver a Listorti diciendo “Qué suerte que tengo una licuadora”, mientras en escena entre su mujer para contarle los problemas del grupo de WhatsApp de los padres del colegio. “No sabés cómo están las mamás del chat, ni te imaginás...”, se le escucha decir a Mónica, cuando el conductor enciende la licuadora, silenciando del discurso. La publicación estaba titulada como “La solución a todos tus problemas”.

Entre los comentarios hubo una lluvia de críticas, entre ellas sonó la de Julieta Díaz. “El humor que nos estereotipa y aburre”, se leía. La actriz escribió dirigiéndose tanto al periodista como a su mujer: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitás una oreja para reflexionar”.

Los comentarios de Julieta Díaz. Infobae

La respuesta de la pareja

La primera en dar su opinión sobre los comentarios de la actriz fue la misma Mónica, en donde dejaba en claro la diferencia entre ficción y realidad: “Hola, soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción”.

Incluso recalcó algunos trabajos que la actriz ha tenido, como en Pequeña Victoria, Soy Gitano y El fútbol o yo, donde Adrián Suar hacía lo mismo que Listorti pero escuchando un partido. “Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”, dijo confrontando.

Cuando el periodista fue consultado en Hay que Ver, explicó que su mujer se había querido contactar por privado con Díaz, sin respuesta. “Nada que opinar. Es un intercambio entre ellas. Nada que decir”, dijo para cerrar el tema.