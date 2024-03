Así luce Franco, el hijo mayor de José María Listorti que lo imita y se parece mucho

José María Listorti es reconocido por sus trabajos en televisión y teatro. Si bien el público admira al artista, cuándo llega a casa después de una jornada laboral, su familia lo espera para compartir divertidos momentos.

El hijo mayor del humorista fruto del matrimonio que lleva con Mónica González, Franco, de 14 años (en noviembre cumple 15) tiene un gran parecido a José María Listorti.

El mediático destacó en el mundo de la farándula por su personalidad y talento, el actor participó en varios programas de Marcelo Tinelli. Con último paso por Matilda el Musical” y gracias a las redes sociales, formó una imagen más familiar junto a su esposa.

Franco, el mayor de los hijos de José María Listorti, es casi una copia de su padre.

El humorista comparte videos de comedia en su Instagram y los fans lo aman. En varias de sus publicaciones se pueden ver a sus hijos. El público no tardó en reconocer el gran parecido que hay entre José María Listorti y Franco.

El adolescente compartió junto a sus padres varios shows internacionales. En uno de ellos disfrutó de su banda favorita Twenty one Pilots.

En varias de las imágenes publicadas en el Instagram del también conductor se puede ver el gran parecido entre el adolescente y sus padres. Sus ojos un poco achinados sin duda son una de las características que comparten padre e hijo.

Por el momento, Franco mantiene un bajo perfil y no tiene redes sociales o al menos no son conocidas, dado que Listorti no lo etiqueta nunca para guardar la intimidad del núcleo familiar.

Bruno tampoco ha perdido protagonismo

En distintas oportunidades, quien protagoniza los sketches familiares que sube el humorista a sus redes es Bruno, el hijo más chico de 9 años. A lo largo de las publicaciones de José María se puede observar los divertidos momentos que comparten los cuatro integrantes de la familia Listorti.