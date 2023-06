Jimena Barón se puso un vestido cortito y muy calado con el que jugó con la imaginación de todos

Jimena Barón estrenó show con su último disco “Mala Sangre” y no solo dio qué hablar con su brillante presentación y la dedicatoria que le hizo a Gianinna Maradona, sino también por el look arriesgado que eligió para el festejo que hizo junto a su pareja, familia, amigos y equipo de trabajo.

La cantante cautivó a sus fans con el espectáculo que preparó durante meses con mucho entrenamiento y dedicación para presentar sus nuevos temas, aunque también cantó sus clásicos como “La Tonta” y “La Cobra”, que el público esperó atento para corear junto a ella.

Para sus show, eligió “outfits” más cuidados, con un poco de escote. Esto llamó la atención, pero fue ella misma quien contó que fue una decisión mostrar menos, pese a que tiene el cuerpo súper marcado por el exigido entranamiento físico de los últimos años, con el que su cuerpo cambió por completo.

No hay dudas que Jimena se guardó el look más picante para el post show. La artista se puso un vestido súper corto y calado para celebrar el éxito. En sus redes compartió con sus seguidores un poco de la celebración con sus íntimos y se robó las miradas.

Al vestido revelador, con el que dejó ver su ropa interior, sumó medias de red y unas bucaneras negras de cuero que le dieron aún más sensualidad.

“Hubo una fiesta after Mala Sangre pues empezamos felices y exitosos y lo merecíamos después de tanto trabajar. Yo fui prácticamente desnuda porque me pareció bien. Me emborraché por ende el contenido es extraño”, escribió Jimena al pie de sus fotos de una noche que quedará para el recuerdo de ella y de su gente.

Jimena Barón posó con muy poca ropa por lo que casi dejó todo a la vista

Después de finalizar su primer show del “Mala Sangre Tour”, Jimena regresó a su hogar y decidió tomarse una foto en ropa interior para compartir con sus seguidores.

En la imagen, lució un top deportivo y una diminuta tanga de color negro, dejando al descubierto su físico tonificado, destacando su abdomen, brazos y piernas.

Jimena Barón, posó en ropá interior y contó sobre su cambio físico para el Mala Sangre Tour

El esfuerzo físico de Jimena Barón para su Mala Sangre Tour

La cantante mostró el avance de Martu, la niña a la que visitó en el hospital hace unos años.

