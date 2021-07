Jimena Barón apoyó a la ex de Daniel Osvaldo en su reclamo por la manutención de sus hijas

En medio del blanqueo de la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, luego de varios años de una relación informal, Jimena Barón sorprendió al manifestar su apoyo a una persona que se encuentra en disputa judicial con el padre de su hijo Momo.

Se trata de Elena Branccini, ex mujer del argentino quien fue entrevistada por “LAM” (El Trece) en donde dejó en claro el mal momento que vive con el padre de sus dos hijas a quienes no les pasa el dinero de las cuotas alimentarias.

Además de este incumplimiento, Osvaldo no llama a las pequeñas desde hace tiempo lo que genera en las niñas desconcierto ante la conducta de su padre instalado en Argentina.

Elena no tuvo inconveniente en decir que su ex ahora “se hace el padre” de Benjamín, hijo del Kun y de la menor de Claudia Villafañe.

Sorpresivamente y luego de las declaraciones de la italiana a Ángel De Brito, Jimena Barón no dudó en salir a apoyar a la mujer: “Con Elena estamos súper comunicadas porque en su momento hablamos, porque nosotras tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Y Elena es un vínculo para toda la vida, así me manejo yo. Le cambié el pañal a las hijas, las amo con toda mi vida, las extraño muchísimo. Las veo crecer por FaceTime, y nos hablamos así”, contó La Cobra y agregó: “Cuando nos estábamos por ir a Italia vino la pandemia, y ahora estamos organizando para ir todos a Disney. Yo soy así, incluso cuando estaba con Daniel. Me gusta la cosa de unir como Los Benvenutto”, agregó la también cantante en referencia a la comedia de Guillermo Francella.

“Yo la banco a Elena Braccini, la quiero mucho. Es una excelente mamá. Hay cosas que yo ya decido no contar porque mi hijo está más grande y porque yo también entendí que me hace mejor guardármelo. Pero la quiero mucho, la respeto como mujer y como mamá”, dijo la influencer.

Después sumó: “Yo estoy gastando mucho en terapia para no hacer comentarios, para no llorar, para no romper todo. Estoy laburando mi patrón, que también es una mierda. Y estoy haciendo lo posible para romperlo “, cerró la sensual jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece).