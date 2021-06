Acusaron a Dalma Maradona de ser responsable de una pelea entre Gianinna y Daniel Osvaldo

Luego de blanquear la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, luego de cientos de rumores a lo largo de varios años, en “Intrusos” (América) comentaron que la pareja tuvo una pelea reciente por culpa de Dalma Maradona.

Aparentemente y por la “mala fama” del ex futbolista, la mayor de las hermanas le pidió a Gianinna que no llevara a su novio al cumpleaños de la pequeña Roma.

Fue la panelista Paula Galloni quien contó en el programa de América que su colega Fernanda Iglesias conocía la interna familar de Dalma y Gianinna: “Fernanda dijo que la pelea que hace muy poquito tuvieron ellos tuvo que ver porque Roma, hija de Dalma y sobrina de Gianinna, y Momo, el hijo de Osvaldo, cumplen casi el mismo día pero lo festejaban el mismo fin de semana”, comenzó diciendo.

Luego la mujer dijo que todo se complicó cuando el ex de Jimena Barón se enteró que no era bienvenido al cumple de la hija de Dalma: “No me pregunten por qué, pero ni Claudia ni Dalma querían que Daniel fuera al cumpleaños, y Gianinna ya lo había invitado. No querían que fuera porque parece que le llegaron estos rumores de que era un ‘sinvergüenza’ y también como que era un tipo complicado. Entonces, él se enojó con ella porque lo invitó y lo desinvitó, y ahí se generó la crisis”, dijeron en el programa de espectáculos.

Enterada de la versión, Dalma no se quedó de brazos cruzados y salió a contestar en sus redes: “Lo único que voy a pedir es que me dejen afuera de algo que no tengo absolutamente nada que ver. Y mucho mas a mi hija. Gracias”, finalizó.