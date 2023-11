Jésica Cirio prendió fuego Instagram con un conjunto de lencería en animal print

Sin lugar a dudas, una de las modelos más famosas del mundo del espectáculo argentino es Jésica Cirio. Más allá de esto, logró ser noticia en las últimas semanas debido al problema con su expareja.

La obsesión de Jésica Cirio con su nariz.

Aunque esto atraviese fuertemente su vida, la blonda no deja de lado ninguna rutina de ejercicio y con ello se asegura tener uno de los cuerpos más deseados del país. Esto lo demuestra en las redes sociales donde se acerca constantemente a sus miles y miles de seguidorres y fanáticos.

El día de hoy les compartió una fotografía que los volvió locos y, de seguro, les levantó la temperatura corporal. En ella se mostró frente a un espejo con un pequeño conjunto de ropa interior, de colores oscuros y estampada de animal print.

Jésica Cirio subió una foto en lencería animal print.

De esta manera, la conductora de La Peña de Morfi enloqueció a todos ya que mostró muchos centímetros de su cuerpo tonificado por la gran cantidad de ejercicios que realiza día a día. Esto también lo muestra en sus redes sociales y deja ver que es capaz de todo para lograr la mejor figura del verano.

Jésica Cirio se destaca como una de las personalidades más influyentes de nuestro país. Su presencia activa en las redes sociales le permite impactar a diario a sus seguidores con publicaciones que se difunden rápidamente en distintos ámbitos.

La coincidencia en la pulsera de Jésica Cirio y Sofía Clérici.

Jesica Cirio

Jésica Cirio se lució al posar en ropa interior y sin maquillaje que afirman su belleza

Como los tiempos se renuevan y las personalidades famosas también. Esto la llevo a Cirio a decidir apostar por las plataformas 2.0 y poco a poco se está perfeccionando en cuanto a la creación de contenido en las mismas.

La conductora y modelo presumió su cuerpazo al natural.

Gracias al uso de redes sociales, es que Jésica Cirio ha conseguido que muchas marcas la contactan para que sea el rostro de sus nuevos productos, una de ellas es Cocot, de la que la modelo es la imagen hace varios años.

La conductora y modelo presumió su cuerpazo al natural.

Antes de terminar el viernes, la ex esposa de Martin Insaurralde ha impresionado a todos con su impresionante figura durante la publicación de una foto que afirmó que no importa el momento del día o el atuendo que use, para ser siempre una de las más bellas.

La conductora y modelo presumió su cuerpazo al natural.

La conductora y modelo presumió su cuerpazo al natural.

