Jesica Cirio paralizó todo con su foto de espaldas en bikini diminuta

El lunes, Jesica Cirio deleitó a sus seguidores con una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que capturaron su belleza y estilo.

En las fotos, lucía una deslumbrante bikini de estampado animal print que resaltaba sus curvas tanto de frente como de espaldas. Con una actitud radiante, Cirio mostró su confianza y dejó en evidencia su figura espectacular, atrayendo la atención de sus seguidores con este atuendo llamativo y sensual.

Jesica Cirio

Jesica Cirio

Jesica Cirio

De esta manera, la conductora de La Peña de Morfi enloqueció a todos ya que mostró muchos centímetros de su cuerpo tonificado por la gran cantidad de ejercicios que realiza día a día. Esto también lo muestra en sus redes sociales y deja ver que es capaz de todo para lograr la mejor figura del verano.

Jésica Cirio se destaca como una de las personalidades más influyentes de nuestro país. Su presencia activa en las redes sociales le permite impactar a diario a sus seguidores con publicaciones que se difunden rápidamente en distintos ámbitos.

Jesica Cirio enamora con cada una de sus postales en Instagram

Como los tiempos se renuevan y las personalidades famosas también. Esto la llevo a Cirio a decidir apostar por las plataformas 2.0 y poco a poco se está perfeccionando en cuanto a la creación de contenido en las mismas.

Gracias al uso de redes sociales, es que Jésica Cirio ha conseguido que muchas marcas la contactan para que sea el rostro de sus nuevos productos, una de ellas es Cocot, de la que la modelo es la imagen hace varios años.

Recientemente, la ex esposa de Martin Insaurralde ha impresionado a todos con su impresionante figura durante la publicación de una foto que afirmó que no importa el momento del día o el atuendo que use, para ser siempre una de las más bellas.

La conductora y modelo presumió su cuerpazo al natural.

Jésica Cirio en Ibiza

Seguí Leyendo