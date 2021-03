Iván de Pineda confesó la curiosa razón por la que no tiene redes sociales

Luego de varios años en El Trece, Iván de Pineda se decidió y se fue a Telefé con su “Pasapalabra”. Este lunes 1 de marzo, el modelo estrenó nueva escenografía y canal junto a invitados especiales con los que pasó un gran momento.

El conductor, uno de los más queridos y con los fanáticos más fieles de la farándula, mantiene un perfil bajo y una tranquila vida personal porque no usa redes sociales.

Hace algunos días, una amiga del modelo contó en Twitter que es un gusto invitar a Iván de Pineda a comer porque es el invitado que lava los platos y ordena todo. La publicación convirtió al conductor en TT y los fanáticos del programa enloquecieron con el relato.

Consultado por Clarín por la decisión de no estar en las redes sociales el modelo dijo: “La verdad es que no sabría qué mostrar ahí”, comentó el modelo y demostró que la razón es más sencilla de lo que muchos pensaban.

“No encontré mi espacio, o quizás qué cosas hacer ahí en las redes sociales o cómo interactuar, desde qué lugar. Creo que por ahora elijo otros canales de comunicación, otras maneras de interactuar. Obviamente sí me comentaron y no puedo creer la generosidad y la buena onda de la gente. Siempre digo, son demasiado buenos”, finalizó.