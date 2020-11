Imputaron a Lola Latorre por participar de una fiesta clandestina en plena pandemia

En las últimas horas, Lola Latorre, hija de Diego y Yanina, quedó imputada por asistir a una fiesta clandestina en plena pandemia. Otras 140 personas quedaron en la misma situación de la mediática.

La novedad fue revelada por el sitio “Opinión Frontal” que tuvo acceso a la causa, iniciada por el hecho, donde la joven de 19 años de edad, figura como “imputada” por “infracción de la Ley 25.541 Artículos 205 y 239”, por el incumplimiento del Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El Juzgado Federal Nro.4 y el Juzgado de Garantías de Turno de Mercedes imputaron a todos los presentes que estaban en la fiesta clandestina organizada en Gowland, ubicada en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el fiscal tiene 90 días para formalizar la acusación ante el Juez para que las partes hagan su descargo.

El Comando de Patrulla Rural con asiento en la ciudad de Mercedes, instruyó actuaciones por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal con intervención del Juzgado Federal de Mercedes, en virtud que en horas de la madrugada del sábado, constató una actividad ilegal -fiesta privada- que se desarrollaba en un domicilio ubicado calle 667 y 638 de la localidad de Gowland, sección de quintas, detalló el comisario de la Patrulla Rural, Ricardo Agüero, y reveló que al responsable del lugar es Honorio Elizalde.

Horas atrás, Fernando Burlando dijo que Lola “Estuvo en el lugar y fue en auxilio de una amiga que estaba en el campo”. “Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía”, agregó el letrado de la joven. Sin embargo, la participante del Cantando 2020 terminó imputada.

Este lunes, Los Ángeles de la Mañana, Lola explicó: “Nos llamó una amiga nuestra que había asistido. Mercedes queda cerca de mi casa, a 50 minutos, fuimos a buscarla, de inconsciente me subí al auto y ni le avise a mamá. Nunca pensé que se iba a armar todo este quilombo; llegué al lugar, me apersoné en la casa, tuve que dar mis datos, en ningún momento esquivé eso”.

La estudiante de derecho aseguró que la fiesta “No se llegó a hacer, mi amiga me contó que no hubo música”. “Yo llegué muy temprano a buscarla, fui a la 1:30 ahí y ya estaba la policía, no había gente bailando, ni hubo música, nada. Si bien era una organización para hacer una fiesta clandestina, nunca pasó. Llegué al campo, pasé por una tranquera que estaba abierta, me encuentro con 12 camionetas de patrulleros, me quedé en el auto, busqué a mi amiga y nos dijeron que la única manera de salir de la casa era dar los datos y los di como todas las personas que estaban ahí”, explicó en diálogo con Ángel de Brito.

“Me fui de mi casa y era de madrugada. Lo hice de inconsciente, de boluda, busqué a la gente me vine a mi casa y me tire a dormir. Nunca pensé que iba a pasar todo esto”, sostuvo.